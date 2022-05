Zürcher Gemeinderat will Sprung ins kalte Wasser erleichtern

Wer in der kalten Jahreszeit in der Stadt Zürich in den Zürichsee oder die Limmat springen will, der soll auch eine Garderobe benutzen können: Mit 105 Ja- zu 7 Nein-Stimmen fordert der Gemeinderat den Stadtrat dazu auf, dies als Pilotprojekt zumindest zu prüfen.

19.05.2022, 10.03 Uhr