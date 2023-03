Wilhelm Wartmann Er holte die moderne Kunst ins Land Eine neue Biografie würdigt Wilhelm Wartmann, den ersten Direktor des Kunsthauses Zürich. Die Bührle-Debatte wird darin weitgehend ausgeblendet. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 04.03.2023, 05.00 Uhr

Der erste Direktor des Kunsthauses Zürich, Wilhelm Wartmann, liess sich vom norwegischen Künstler Edvard Munch porträtieren. Bild: Keystone

Das Kunsthaus Zürich zählt zu den meistbesuchten Museen der Schweiz. Mit rund 520’000 Besucherinnen und Besuchern verzeichnete es letztes Jahr den höchsten Zulauf in seiner über 100-jährigen Geschichte. Doch wie wurde es zu dem, was es ist? Für Schlagzeilen sorgte in den letzten Jahren vor allem der Einfluss des Waffenhändlers Emil Bührle, der mit seinen grossteils durch Waffenlieferungen an Nazi-Deutschland erwirtschafteten Millionen unter anderem die zweite Kunsthaus-Erweiterung finanzierte – und dessen Kunstsammlung Hauptgrund für den Bau des 2021 eröffneten Kunsthaus-Erweiterungsbaus von David Chipperfield war.

Prägend für das Kunsthaus war aber auch dessen erster Direktor Wilhelm Wartmann: Von 1909 an führte er die Institution während 40 Jahren. Die Kunsthistorikerin Iris Bruderer-Oswald hat nun eine Biografie über Wartmann vorgelegt: «Der innere Klang der Kunst – Wilhelm Wartmann und das Kunsthaus Zürich», lautet der Titel.

Das über 400 Seiten dicke Buch, das stark auf Briefen Wartmanns und anderen Originalquellen aus Künstler- und Kunsthauskreisen beruht, liest sich über weite Strecken wie eine Antithese zur Bührle-Debatte. Die zuletzt viel diskutierten Verstrickungen des Kunsthauses im Zusammenhang mit Flucht- oder Raubkunst und Bührles Einnahmen aus dem Waffenhandel bleiben weitgehend ausgeblendet. Doch man erfährt viel darüber, wie die moderne Kunst nach Zürich kam, als sie eben erst entstand. Wer also war Wilhelm Wartmann?

Bildungsbürger aus St. Gallen, Studienjahre in Paris

Der 1882 geborene Wartmann wächst in einem grossbürgerlichen St. Galler Haushalt auf. Literatur und Musik sind wichtig im Hause Wartmann. 1902 beginnt er sein Studium in Zürich. Die Stadt erlebt zu jener Zeit eine Phase rasanten Wachstums.

Im gleichen Jahr rückt er in die Rekrutenschule in Aarau ein, die er wegen einer Blinddarmerkrankung aber bald abbrechen muss. Zurück in Zürich, nimmt er das Studium wieder auf. «Wartmann ist ein regelmässiger Gast in der Tonhalle, besucht Kunstausstellungen im Ausstellungsgebäude der Zürcher Kunstgesellschaft, im Künstlerhaus an der Talgasse», schreibt Bruderer-Oswald. Nach drei Semestern in Zürich wechselt er Ende 1903 an die Sorbonne-Universität in Paris. Dort entdeckt er im Museum Louvre französische Kunst für sich, aber auch Schweizer Glasmalereien aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit.

Der jahrhundertealten Glasmalerei widmet er seine 1908 erschienene Doktorarbeit. Anschliessend kehrt er nach Zürich zurück, wo er ein Zimmer unweit des im Bau befindlichen neuen Kunsthauses bezieht.

Seinen Posten verdankte er einem Skandal

1908 erschüttert ein Skandal die Zürcher Kunstgesellschaft: 38’000 Franken wurden unterschlagen, der Sekretär des Vereins taucht ab. Sein Posten ist plötzlich vakant. Wartmann bewirbt sich – und bekommt die Stelle.

Für zwei Ausstellungsgebäude ist er zunächst zuständig: für das Künstlergut oberhalb der Stadt an der heutigen Künstlergasse und für das Künstlerhaus an der Ecke Talgasse/Börsenstrasse. Doch schon bald nach seinem Amtsantritt findet 1910 die Eröffnung des neuen Kunsthauses statt.

Das Kunsthaus Zürich im Jahr 1911, rund ein Jahr nach der Eröffnung. Bild: Johannes Meiner/ Baugeschichtliches Archiv Zürich/zvg

Die Eröffnungsausstellung zeigt Werke von Zürcher Künstlern und eingeladenen Schweizer Künstlern. Es wird Kritik laut, dass Zürcher Künstler zurückgewiesen würden. Wartmann entgegnet, diese hätten durchaus ihren Platz im Kunsthaus, wo seinerzeit auch Kunst verkauft wird. Aber er fügt an: «Es ist ja ausgeschlossen, dass nur Zürich Meisterwerke hervorbringt oder dass in Zürich allein ebenso viele gute Werke geschaffen werden wie in der Schweiz überhaupt und den grossen Kunstzentren des Auslandes.»

Moderne Kunst war anfangs umstritten

Wartmann will im Kunsthaus auch die im Entstehen begriffene moderne Kunst zur Geltung bringen. Anfang 1912 zeigt das Kunsthaus die «Neue Künstlervereinigung München» mit Werken von Wassily Kandinsky, Gabriele Münter, Alexander Jawlensky und Marianne von Werefkin.

Im Juli 1912 folgt eine Ausstellung über die vom späteren Dadaisten Hans Arp mitgegründete Schweizer Künstlergruppierung «Der Moderne Bund». Eingeladen sind auch Schweizer Künstler wie Cuno Amiet, Giovanni Giacometti, deutsche Künstler aus dem Umkreis des «Blauen Reiters» wie Kandinsky, Münter und Franz Marc. Ebenso sind Werke von Henri Matisse und Paul Klee zu sehen.

Die fürs 20. Jahrhundert prägende Kunst der Moderne ist somit im Kunsthaus von Anfang an vertreten – und stösst beim Publikum teils auf Kritik. Wartmann rechtfertigt sein Programm: «Die Ausstellungsleitung hat die Aufgabe, alles zugänglich zu machen, was irgendwo künstlerisch ernsthaft erstrebt und geleistet wird, jedem Besucher die Möglichkeit zu geben, mit den Erscheinungen der zeitgenössischen Kunst persönlich selbstständig in Beziehung zu treten und seine Wahl zu treffen.»

1914: Oberleutnant Wartmann rückt ein

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs verschiebt die Prioritäten. Wartmann, Oberleutnant der Schweizer Armee, rückt am 3. August 1914 ein. In der Nacht davor verfasst er ein Testament. «Im Kunsthaus bleiben nur noch der Hauswart und drei Frauen im Büro zurück», schreibt er seinem Vater.

Wartmanns Regiment wird im Engadin stationiert. Im Kunsthaus übernimmt derweil die Hilfssekretärin und Hilfsbibliothekarin Hedwig Servert die Betriebsführung. Weil der Güterverkehr mit den Nachbarländern nicht mehr zuverlässig funktioniert, werden bis Kriegsende fast nur noch Werke von Schweizer Künstlern gezeigt.

Die bis ins Bürgertum reichende Verarmung im Laufe des Kriegs macht sich auch beim Kunsthaus bemerkbar: Der Verkauf von Eintrittskarten geht massiv zurück, Heizung und Beleuchtung müssen reduziert werden. 1917 lanciert Wartmann zusammen mit dem Mäzen und Seidenfabrikanten Alfred Rütschi die Vereinigung Zürcher Kunstfreunde, um dem Kunsthaus mehr Geld zu verschaffen und eine Gemäldesammlung aufzubauen.

Generalstreik und eine Bitte um Lohnerhöhung

Am 11. November 1918 wird in Zürich der Generalstreik ausgerufen – ein Jahr nach der russischen Revolution. «Die Kreise, in denen Wilhelm Wartmann verkehrt, das heisst die freisinnige Partei mit dem Publikationsorgan «Neue Zürcher Zeitung» und die Schweizerische Offiziersgesellschaft, fühlen sich von der aufbegehrenden Arbeiterschaft bedroht», schreibt Bruderer. Wartmann habe einen Aufruf zur Bildung einer Bürgerwehr unterstützt.

Als in Zürich 1918 der Generalstreik ausgerufen wird, kommt das Militär zum Einsatz, um für Ordnung zu sorgen: Defilee der Ordnungstruppen auf dem Fahrrad vor General Ulrich Wille und Oberstdivisionär Emil Sonderegger hoch zu Ross am Mythenquai im November 1918. Bild: Keystone

Im gleichen Jahr muss er wegen eines Umbaus umziehen. Der Kunsthaus-Leiter bittet um Lohnerhöhung: Zehn Jahre Arbeit, gewachsene Aufgaben, höhere Miete und Inflation führt er als Gründe an. Doch auch das Kunsthaus ist knapp bei Kasse: Die Finanzlage sei «beinahe katastrophal», heisst es im Jahresbericht 1919.

Das Kunsthaus bemüht sich 1920 mit einer Ausstellung, in Geldnot geratenen lokalen Künstlern unter die Arme zu greifen. Zudem bewegt Sigismund Righini, Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, den Bundesrat zu einer Einfuhrbeschränkung ausländischer Kunstgegenstände. Auch mit Maskenbällen sucht das Kunsthaus neue Einnahmequellen.

Edvard Munch kommt nach Zürich

Schon 1914 hatte sich Wartmann bemüht, den norwegischen Künstler Edvard Munch für eine Ausstellung in Zürich zu gewinnen. 1921 nimmt er das Vorhaben wieder auf. Der norwegische Expressionist sagt für eine Ausstellung im Kunsthaus zu.

Am 19. Mai 1922 kommt Munch nach Zürich. Anfang Juni lädt er Wartmann zu einer Porträtsitzung ins Dolder Grand Hotel. Die Kosten übernimmt der Mäzen Rütschi. Am 18. Juni eröffnet die erste Munch-Ausstellung im Kunsthaus Zürich. Sie bildet den Start zum Aufbau von dessen umfangreicher Munch-Sammlung.

Die schwierige Finanzlage des Kunsthauses nach dem Ersten Weltkrieg ist wenige Jahren später durch erhöhte Subventionen abgefedert. 1925 wird der erste Erweiterungsbau des Hauses eröffnet und Wartmann vom Konservator zum Direktor des Kunsthauses befördert. Er bilanziert im Neujahrsblatt der Zürcher Kunstgesellschaft von 1926: «Die Anteilnahme an künstlerischen Dingen ist in Zürich im Lauf der letzten Jahrzehnte nicht nur allgemeiner, sondern auch intensiver, inniger geworden.»

«Europa als ein einziges Kunstland»

Zur Einweihung des ersten Kunsthaus-Erweiterungsbaus eröffnet 1925 eine «Internationale Ausstellung». Die NZZ zitiert aus Wartmanns Eröffnungsrede: «Das Wesentliche an dieser Zürcher Internationalen Ausstellung ist, dass sie nicht nach Nationen oder politisch-geografischen Landesbegriffen zusammengestellt ist, sondern Europa, die engere Nachbarschaft der Schweiz, als ein einziges Kunstland betrachtet und befragt.» Zu sehen sind etwa Werke von Matisse, Picasso, Munch, Kokoschka, Chagall und Kandinsky. «Aus dem Provinzmuseum hat sich ein internationales Museum entwickelt», stellt Wartmann-Biografin Bruderer-Oswald fest.

Doch auch spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Kunst findet unter Wartmann ihren Platz im Kunsthaus Zürich. Und in diesem Zusammenhang taucht der Name Bührle in der Wartmann-Biografie auf: «Herr Emil Bührle ermöglichte den Ankauf wertvoller niederländischer, italienischer und spanischer Tafeln an einer Luzerner Auktion von 1942», wird aus einem Manuskript-Fragment des Kunsthaus-Direktors von 1949 zitiert – ohne nähere Erläuterungen zu dieser Auktion mitten im Zweiten Weltkrieg.

Handelte es sich um Raubkunst, Fluchtkunst – oder um ganz normale Käufe, wie sie auch zu jeder anderen Zeit hätten stattfinden können? Bruderer-Oswald wirft solche Fragen gar nicht erst auf. Ihr Wartmann ist vor allem ein schöngeistiger Kunstvermittler, der sich mit grossem Engagement für moderne Kunst und Künstler einsetzt – Künstlerinnen kommen nur wenige vor. Dieses Wartmann-Bild mag zutreffend sein, lässt aber wichtige Fragen ausser Acht, die spätestens seit der 2020 von der Universität Zürich (UZH) veröffentlichten Studie «Kriegsgeschäfte, Kapital und Kunsthaus» nicht mehr unter den Teppich gekehrt werden sollten.

«Die Landschaft wird zur Bühne»

Wartmann bringt auch fernöstliche Kunst ins Kunsthaus. Zudem positioniert er Zürich als Schnittstelle moderner Kunst aus Deutschland, Russland und Frankreich; mit der 1929er-Ausstellung «Neue Optik» wird abstrakte und surrealistische Malerei und Plastik ausgestellt.

Der Künstler Kurt Schwitters schreibt danach in einem Brief: «Das war die erste grosse und vollkommenste Ausstellung, die zeigt, was Wichtiges in der Welt an Kunst wächst. Sie zeigte so ziemlich alles und vergass nichts.»

Mit einer Skulpturenausstellung am Seeufer nutzt das Kunsthaus dabei auch den öffentlichen Raum. «Die Landschaft wird zur Bühne, auf der nicht mehr nur Licht und Farben, sondern die Menschen selber sich bewegen», schreibt Wartmann im Katalog. Aus der Ausstellung entsteht der Kern der Sammlung moderner Plastik des Kunsthauses.

«Sicherer Hafen für Kunst aus jüdischem Besitz»

1932 folgt eine Picasso-Ausstellung, eine der ersten Retrospektiven seines künstlerischen Schaffens. Zu sehen sind insgesamt 436 Werke des Spaniers. 34’000 Besucherinnen und Besucher drängen sich dafür durchs Kunsthaus.

Das Kunsthaus habe in der Zeit des aufkommenden Nationalsozialismus eine wichtige Rolle für die moderne Kunst gespielt, betont Bruderer-Oswald. Nach Adolf Hitlers Machtergreifung in Deutschland 1933 habe sich Wartmann verstärkt um die französische Kunst bemüht; auch habe sich das Kunsthaus vermehrt auf Schweizer Künstler konzentriert, kulminierend in der Landesausstellung von 1939. «Zugleich erweist sich das Kunsthaus als sicherer Hafen für Kunst und Kunstwerke aus jüdischem Besitz», schreibt die Wartmann-Biografin. Und liefert Beispiele von Kunstsammlern, die ihre Sammlungen in Zürich in Sicherheit bringen wollten.

So bittet etwa der Galerist Bruno Cassirer aus Berlin das Kunsthaus um Einlagerung seiner Sammlung, die Werke von Monet, Manet, Cézanne, Degas, Renoir und Picasso umfasst. Wartmann sagt zu, für eine jährliche Lagergebühr von 5 Franken für nicht ausgestellte Werke, plus Versicherungskosten.

Bührle finanziert Kunsthaus-Erweiterung

Das Kunsthaus kann so seinen Fundus an Kunstwerken im eigenen Haus erweitern, während nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs der internationale Austausch zwischen Kunstinstitutionen immer schwieriger wird. Pläne für einen weiteren Kunsthaus-Ausbau beginnen zu reifen. Doch das Geld ist knapp.

Kunsthaus-Direktor Wilhelm Wartmann, aufgenommen im Oktober 1943. Bild: Keystone

Der Waffenfabrikant und Kunstliebhaber Emil Georg Bührle, aufgenommen 1942 in Zürich. Bild: Keystone

Wartmann wendet sich an Bührle. Das Vermögen des zugewanderten Industriellen aus Deutschland ist durch Waffenexporte seiner Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon an Hitler-Deutschland explosionsartig angestiegen, wie es in der UZH-Studie heisst. Bührle ist dem Kunsthaus seit Jahren als Mitglied der Zürcher Kunstgesellschaft und der Sammlungskommission verbunden. Als Wartmann Bührle 1941 zu Hause besucht und um zwei Millionen Franken für die Kunsthauserweiterung bittet, sagt Bührle zu.

Ein Jahr zuvor hatte Franz Meyer, damals Präsident der Zürcher Kunstgesellschaft, die berüchtigte «Eingabe der 200» an den Bundesrat mitunterzeichnet. Rechtsbürgerliche forderten damit eine weitgehende Anpassung der Schweiz an Nazi-Deutschland, wie der Bundesrat 1946 bekannt gab.

1949 geht Wartmann in Pension. Fünf Jahre später heisst das Stimmvolk den Kunsthaus-Erweiterungsbau gut. Bührle ist zu diesem Zeitpunkt Vizepräsident der Zürcher Kunstgesellschaft und schiesst noch ein paar Millionen mehr in die Kunsthaus-Erweiterung ein, die 1958 eröffnet wird. Wartmann stirbt 1970 im Alter von 88 Jahren.

Buchhinweis Iris Bruderer-Oswald: Der innere Klang der Kunst – Wilhelm Wartmann und das Kunsthaus Zürich. NZZ Libro 2023.

Das Kunsthaus Zürich mit dem Bührle-Erweiterungsbau von 1958 (rechts). Bild: Thomas Hussel/ Baugeschichtliches Archiv Zürich/zvg

Tag der offenen Tür Das Kunsthaus Zürich lädt am Samstag, 4. März, zu einem Tag der offenen Tür ein. «Führungen hinter die Kulissen geben Auskunft über den Brand vom August letzten Jahres und die Folgen für das Museum», heisst es in einer Mitteilung des Kunsthauses. Das Kunsthaus am Heimplatz ist von 10 bis 18 Uhr offen, der Eintritt am Tag der offenen Tür ist frei.

