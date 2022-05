Wolf reisst Thurgauer Schaf in der Nähe der Zürcher Grenze

In Fischingen, fünf Kilometer von der Grenze zum Kanton Zürich entfernt, hat wahrscheinlich ein Wolf am Montag ein Schaf getötet. Mitarbeiter der Jagd- und Fischereiverwaltung sicherten Proben für DNA-Analysen. Vor wenigen Tagen wurde in der Region bereits ein Kalb gerissen.