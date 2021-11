Heizen So wird es künftig CO2-frei warm in Zürichs Stuben 22'000 Öl- und Gasheizungen gibt es aktuell in der grössten Schweizer Stadt. Bis 2040 sollen sie verschwinden. Der Stadtrat will dafür viel Geld in die Hand nehmen. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 30.11.2021, 17.46 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es herrscht Renovationsbedarf: Noch stammt rund 80 Prozent der Wärme in den Häusern Zürichs aus Öl- und Gasheizungen. Matthias Scharrer

Draussen liegt Schnee, es ist kalt. Ideale Voraussetzungen, um über die Wärmeversorgung der Zukunft zu reden. Die Stadträte Michael Baumer (FDP) und Richard Wolff (AL) legten am Dienstag die Pläne für die Stadt Zürich dar.

Das Ziel ist klar: Bis 2040 soll die Wärmeversorgung netto null CO 2 -Ausstoss verursachen, wie Baumer sagte. Das heisst: Die 22'000 Öl- und Gasheizungen, die heute 80 Prozent der Wärme in Zürich liefern, müssen verschwinden. So hat es das kantonale Stimmvolk mit dem Energiegesetz am Wochenende beschlossen. Der Stadtrat wolle daher das Gasnetz schrittweise stilllegen, wobei er dies jeweils mindestens fünf Jahre im Voraus ankündige, erklärte Baumer weiter. Wer noch nicht amortisierte Gaskessel im Keller habe, erhalte Kompensationszahlungen. Nur dort, wo es keine Alternative gibt, sollen Biogas oder synthetisches Gas künftig zum Einsatz kommen.

Wärme aus Röhren für den Grossteil der Stadt

Doch was sind die Alternativen? Eine zentrale Rolle spielen die sogenannten thermischen Netze. Das sind Röhrensysteme, durch die Wärme in die Häuser kommt. Zum einen geht es um Fernwärme aus der Kehrichtverbrennung und aus dem Holzheizkraftwerk Aubrugg. Für den Ausbau des Fernwärmenetzes hat das Stadtzürcher Stimmvolk am Wochenende 330 Millionen Franken bewilligt. Zum anderen geht es um diverse Arten von Abwärme: Wärme aus der Kläranlage Werdhölzli für die Stadtteile Höngg und Altstetten; Wärme aus Seewasser rund um das Zürichseebecken, die mittels Wärmepumpen verstärkt wird; ebenso Wärme aus Grundwasser sowie Abwärme aus Rechenzentren und Biomasse.

Heute decken die thermischen Netze rund 25 Prozent des Stadtgebiets ab – primär in Zürich-Nord, wo sich die Kehrichtverwertungsanlage Hagenholz und das Holzheizkraftwerk befinden. Mit dem nun bewilligten Ausbauschritt sollen es 30 Prozent werden, bis 2040 dann 60 Prozent des Stadtgebiets; wobei durch die Hälfte der Röhren Fernwärme käme, ansonsten verschiedene Arten von Abwärme.

Und die übrigen 40 Prozent des Stadtgebiets? Dort müssen die Hauseigentümer kleinräumige Lösungen finden, wie Wolff sagte. Etwa mit Wärmepumpen oder Holzpellet-Heizungen. Denn mit dem neuen Energiegesetz sind beim Heizungsersatz fossile Heizungen künftig weitgehend verboten.

Der Stadtrat macht Millionen für Hausbesitzer locker

Um den Hauseigentümern den Umbau zu erleichtern, macht nebst Bund und Kanton auch die Stadt Zürich Geld locker. Der Stadtrat hat beim Gemeinderat dafür zwei Kredite in Höhe von insgesamt gut 37 Millionen Franken beantragt. Zudem gibt es aus dem Topf für gemeinwirtschaftliche Leistungen städtische Fördergelder in Höhe von jährlich gegen 20 Millionen Franken, die nun auch beim Heizungsersatz zum Einsatz kommen sollen, wie es weiter an der Medienkonferenz hiess.

Mit den zusätzlichen Geldern sollen etwa Hauseigentümer motiviert werden, ihre Gasheizung nur noch 10 statt 20 Jahre laufen zu lassen, wie Baumer erklärte. Ausserdem wolle der Stadtrat mit Zuschüssen dazu beitragen, dass beim ökologischen Heizungsersatz die Schwelle von fünf Prozent Mehrkosten über die gesamte Lebensdauer einer Heizung nicht überschritten werde; ansonsten könnte nämlich gemäss Energiegesetz erneut eine Öl- oder Gasheizung eingebaut werden.

Kosten dürften in Milliardenhöhe liegen

Obwohl sich die beiden Stadträte nicht auf eine Zahl festlegen wollten, ist absehbar: Damit es in Zürichs Stuben auch ohne fossile Energieträger künftig wohlig warm ist, plant die Stadt Investitionen, die bis 2040 wohl in Milliardenhöhe liegen dürften. Die 330 Millionen für den Ausbau der Fernwärme und die bereits 2019 bewilligten 129 Millionen für den Energieverbund Altstetten ums Klärwerk Werdhölzli sind dabei nur erste grosse Brocken.

Darauf angesprochen, meinte der scheidende Stadtrat Wolff trocken: «Klimaschutz ist keine Kleinigkeit.» Doch die Voraussetzungen seien günstig: Das Stimmvolk hat die entsprechenden Projekte jeweils mit klaren Mehrheiten abgesegnet. Über die nun vom Stadtrat erstmals vorgelegte Wärmeversorgungsverordnung entscheidet demnächst das Stadtparlament. Der Entscheid soll noch vor den Wahlen fallen, die am 13. Februar stattfinden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen