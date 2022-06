In der Nacht auf Sonntag hat es in Wetzikon in einer Gewerbe- und Wohnliegenschaft gebrannt. Betroffen davon sind der türkische Kulturverein sowie die dazugehörige Moschee. Der Sachschaden ist laut Kantonspolizei Zürich erheblich.

19.06.2022, 16.42 Uhr