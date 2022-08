Wetzikon Intelligentes Lichtsignal bringt noch zu wenig Zeitgewinn für die Verkehrsteilnehmer Der Kanton Zürich hat den Testbetrieb von selbststeuernden Lichtsignalen abgeschlossen. Das Resultat ist zwar nicht ernüchternd, aber auch nicht revolutionär. LiZ 17.08.2022, 01.00 Uhr

Am Rotlicht verliert man Zeit – aber wie viel? Arthur Gamsa

Bei sieben Licht­signalanlagen in Wetzikon wurde in den letzten zwei Jahren eine neue Software eingesetzt, die die Grün- und Rotphasen selbstständig aufgrund der aktuellen Verkehrslage regelt. Der Testbetrieb der neuen Steuerung sei nun fertig, wie die Volkswirtschaftsdirektion, die Baudirektion und die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich am Dienstag mitteilten.

Der Test habe zwar gezeigt, dass der Ansatz der intelligenten Steuerung funktioniere. Allerdings führe er nur zu marginalen Zeitgewinnen für die Verkehrsteilnehmenden.

Öffentlicher Verkehr profitiert am meisten

Am meisten profitierte der öffentliche Verkehr. Im Morgenverkehr verkürzte sich die Fahrzeit der Busse um zwölf Prozent, der Zeitgewinn betrug 17 Sekunden pro Bus. Auch die Wartezeiten für Fussgänger und Velofahrer verkürzten sich – aber nur wenig. Der motorisierte Individualverkehr erfuhr am Morgen in der Stosszeit einen Fahrzeitgewinn von 15 bis 20 Sekunden. Im Abendverkehr aber verlängerte sich die Fahrzeit um 30 bis 35 Sekunden. Diese Unterschiede sind zu klein, als dass der Kanton nun seine Strategie ändern würde.

Normalerweise werden Lichtsignalanlagen nach einer fixen Signalfolge gesteuert, die je nach Tageszeit und Verkehrsaufkommen angepasst werden kann. Dabei bleibt es nun vorerst, nachdem die intelligente Steuerung im Testbetrieb noch zu wenig Zeitgewinn brachte.

Die Priorität liege nun bei der weiteren Optimierung der bisherigen Steuerungslogik, die etabliert sei, hält der Kanton in der Mitteilung fest. Man verfolge die technische Entwicklung aber weiter und sei bestrebt, «bei innovativen Neuerungen allenfalls weitere Testbetriebe durchzuführen».