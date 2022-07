Fussball Wettswil-Bonstetten setzt beim Cup-Knüller auf viele Freiwillige Am 20. August trifft der 1.-Ligist aus dem Säuliamt im Schweizer Fussballcup auf GC. Luc Müller Jetzt kommentieren 25.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Erfahrung mit grossen Namen: 2017 spielte der FC Wettswil-Bonstetten im Cup gegen den FC Basel. Christian Merz / Keystone

Den 20. August haben sich viele Fussballfans im Säuliamt rot angestrichen. Dann kommt es im Schweizer Fussballcup einmal mehr zur Affiche David gegen Goliath. In diesem Fall trifft der 1.-Ligist FC Wettswil-Bonstetten auf den Grasshopper Club Zürich aus der höchsten Schweizer Spielklasse. Schon jetzt läuft die Organisation für den Fussballleckerbissen auf Hochtouren.

«Die Situation ist ja nicht ganz neu für uns. Wir konnten schon viermal trainieren»,

sagt Martin Meili, Co-Präsident vom FC Wettswil-Bonstetten. Denn zwischen 2010 und 2017 traten die Ämtler im Cup schon gegen die vier Spitzenteams Servette Genf, Young Boys Bern, Thun und FC Basel an. Dabei setzte es jeweils eine Niederlage ab.

So freuten sich die Spieler von Wettswil-Bonstetten im September 2012 über den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer zum 1:3 gegen die Young Boys Bern. Keystone

Die Sicherheit ist ein grosses Thema

«Die Vorfreude ist gross. Es gab schon zahlreiche Anfragen wegen Tickets», betont Meili. Noch stehe aber nicht fest, wie teuer die Sitz- und Stehplatztickets sein werden und ab wann der Vorverkauf läuft. Das habe auch mit den Gesamtkosten für den Anlass zu tun, so Meili, denn die Ticketeinnahmen sind ein wichtiger Posten, um die Kosten zu decken.

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) als Veranstalter des Cups gibt den Vereinen klare Vorgaben mit, wie die Spiele ablaufen müssen. Grosses Thema ist die Sicherheit. Der FC Wettswil-Bonstetten muss nun ein Sicherheitskonzept zuhanden der Gemeinde Wettswil erarbeiten. Der Klub hat dafür extra einen Sicherheitsfachmann engagiert. Aufgrund des Konzeptes wird Wettswil dann den Anlass bewilligen. Im Innern der Fussballanlage Moos muss der FC Wettswil-Bonstetten für die Sicherheit sorgen.

«Wir engagieren dafür einen privaten Sicherheitsdienst. Zudem sind die Feuerwehr und die Sanität vor Ort», berichtet Co-Präsident Markus Fischer, der sich vor allem um die Sicherheitsfragen kümmert. «Diese Kosten belaufen sich auf rund 30 000 bis 40000 Franken. Dafür müssen wir selber aufkommen», sagt Fischer. Ausserhalb des Stadions sorgt die Kantonspolizei Zürich für die Sicherheit – 2017, beim Spiel gegen den FC Basel, mussten die Ämtler dafür nichts bezahlen.

Die Fans von Wettswil-Bonstetten machen bei den Cupspielen jeweils eine gute Falle. Hier ihre Choreografie beim Match gegen Thun im Jahr 2015. Keystone

Nach Angaben von Markus Fischer gilt der Cup-Match nicht als Hochrisikospiel, das zusätzliche Sicherheitsmassnahmen verlangen würde.

«Die Kantonspolizei stuft das Spiel aber als problematischer ein als jenes damals gegen den FC Basel»,

betont Fischer. Beim Cup-Knüller gegen den FC Basel vor fünf Jahren machte der 1.-Ligist aus dem Säuliamt einen Umsatz von rund 200000 Franken, davon wurden 180 000 Franken investiert. So blieben 20 000 Franken für die Vereinskasse. Die teuersten Brocken sind die Infrastruktur und die Sicherheit. Die Kosten für die zusätzlichen aufgebauten Tribünen sollten die Ticketeinnahmen decken. Die Sicherheitskosten sollen über Sponsorenbeiträge finanziert werden. «Ohne diese würden wir nicht durchkommen. Sie sind entscheidend.» Der Match gegen GC generiere zusätzliche Sponsorengelder: durch gesponserte Matchbälle und zusätzliche Werbebanden, konkretisiert Martin Meili. Für Gewinn sorge schlussendlich die Gastronomie.

«Aber auch nur, wenn das Wetter schön ist. Wenn es regnet, schreiben wir eine schwarze Null»,

rechnet Fischer vor.

Der Wettswiler Flavio Peter, links, im Zweikampf mit dem Basler Davide Calla, während dem Cup-Spiel im Jahr 2017. Keystone

Es werden bis zu 4000 Zuschauer erwartet

Der FC Wettswil-Bonstetten hofft beim Spiel, das am Samstag, 20. August, um 17 Uhr angepfiffen wird, auf eine volle Hütte: 3000 bis 4000 Zuschauer werden erwartet. Beim letzten Cup-Schlager 2017 zu Hause gegen den FC Basel waren rund 4000 Zuschauer vor Ort. 500 bis maximal 1000 Fans könnten in der bestehenden Infrastruktur im Stadion Moos in Wettswil Platz finden.

«Wir bauen jetzt noch zusätzliche Tribünen für Sitz- und Stehplätze auf»,

sagt Meili. Ein Teil soll längsseits vor dem Mooshüsli zu stehen kommen, je ein Tribünenteil hinter den Toren. Die Verhandlungen mit den Tribünenbauern laufen.

«Derzeit ist es aber schwierig, weil es viele Feste gibt, die Tribünen brauchen.»

Klar sei zudem, dass der Gästesektor speziell abgetrennt werden muss.

Die GC-Fans kommen nach Wettswil. Hier sind sie 2018 bei einem Cup-Match gegen Stade Nyonnais zu sehen. Keystone

Der Verein muss mit vielen Fixkosten rechnen. Sicherheit, Tribünenbau, WC-Anlagen, Essens- und Getränkestände und ein Zelt für VIP-Gäste. Das geht alles ins Geld. Geht das für den Verein am Schluss überhaupt auf? «Bisher konnten wir einen Gewinn erzielen, als die grossen Klubs beim Cup bei uns gespielt haben», sagt Martin Meili. «Das geht aber nur auf, weil so viele freiwillige Helfer im Einsatz sind.» Zwischen 100 und 150 Freiwillige werden helfen. Und man habe gelernt und die Strukturen stetig verschlankt. Während maximal 120 Minuten, inklusive Verlängerung und Penaltyschiessen, gebe man Vollgas.

«Aber mit einer beschränkten Anzahl von Mitarbeitern. Deshalb kann es sein, dass man am Wurststand vielleicht ein bisschen anstehen muss»,

sagt Meili.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen