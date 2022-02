Kanton Zürich: Sturmtief «Roxana» verursacht nur Sachschäden

Umgestürzte Bäume, abgefallene Äste und losgerissene Gegenstände: Polizei und Feuerwehren rückten im Kanton Zürich während der Sturmnacht mehr als 50 Mal aus. In Winterthur hatte sich an einem Gebäude in der Zürcherstrasse die Fassadenisolation gelöst.

Aktualisiert 07.02.2022, 11.20 Uhr