Gewässer Weniger Schmerzmittel in der Limmat – aber den Fischen wirds tendenziell zu warm Wie geht es den Zürcher Flüssen und Seen? Der soeben veröffentlichte kantonale Gewässerbericht zeigt zwar Fortschritte auf – aber auch neue Risiken. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 18.01.2023, 17.19 Uhr

Limmat bei Dietikon: Angler holen immer weniger Fische aus den Zürcher Flüssen. Bild: Matthias Scharrer

Seit Jahrzehnten ziehen Angler immer weniger Fische aus den Zürcher Fliessgewässern. Waren die Erträge bis 1980 mehr oder weniger stabil, so gingen sie seither um 80 Prozent zurück. Und der Rückgang geht weiter, wie der soeben veröffentlichte kantonale Bericht «Wasser und Gewässer 2022» aufzeigt. Auch im Zürichsee zeichnet sich seit rund 20 Jahren ein Rückgang des Fischfangs ab, allerdings in weniger starkem Ausmass als bei den Flüssen und Bächen.

Die Ursachen sind komplex, wie Baudirektor Martin Neukom (Grüne) am Mittwoch bei der Präsentation des Berichts sagte. Eine Rolle dürften neue Stoffe im Wasser spielen: Mikroverunreinigungen durch Medikamente und Pestizide etwa. Ein weiterer fischfeindlicher Faktor seien die aufgrund des Klimawandels steigenden Wassertemperaturen.

Kläranlagen sollen nachgerüstet werden

Was die Mikroverunreinigungen betrifft, gibt es nun allerdings Grund zur Hoffnung. So seien nach dem Ausbau der Stadtzürcher Abwasserreinigungsanlage (ARA) Werdhölzli die an der Limmat-Messstation in Dietikon festgestellten Verunreinigungswerte massiv zurückgegangen.

Besonders deutlich zeigte sich dies beim Schmerzmittel Diclofenac, das zu den häufigsten Mikroverunreinigungen zählt. Es kann für Fische gefährlich sein. Bis zum Werdhölzli-Umbau 2018 wurde es in der Limmat bei Dietikon regelmässig in für Fische toxischer Dosis festgestellt. Danach nur noch selten. Die ARA Werdhölzli war mit einer zusätzlichen Reinigungsstufe ausgestattet worden, die speziell auf Mikroverunreinigungen ausgerichtet ist.

Kantonsweit sind laut Neukom mittlerweile sieben Kläranlagen entsprechend nachgerüstet. Ziel sei es, bis 2035 die 34 grössten Kläranlagen im Kanton mit solchen zusätzlichen Reinigungsstufen auszustatten. Damit könnten 80 Prozent des Wassers im Kanton Zürich besser von Mikroverunreinigungen gesäubert werden.

Bund übernimmt Grossteil der Kosten

Der Zeitraum bis 2035 ist nicht zufällig gesetzt: Bis dann übernimmt der Bund die ARA-Nachrüstungskosten zu 70 Prozent. Die geplanten ARA-Verbesserungen im Kanton Zürich erfolgen etappenweise.

Zu den grossen Kläranlagen, die schon bis 2025 nachgerüstet werden sollen, zählen die ARA der Limeco in Dietikon wie auch jene in Kloten und Winterthur. Die ARA Birmensdorf ist im Zeitraum 2030 bis 2035 an der Reihe, wie dem Bericht des Kantons weiter zu entnehmen ist. Dies käme der vergleichsweise stark von Mikroverunreinigungen belasteten Reppisch zugute.

Der Handlungsbedarf ist gemäss Gewässerbericht erwiesen: Zwar stieg der Anteil der punkto Mikroverunreinigungen als unbedenklich eingestuften regelmässigen Wasserproben kantonsweit seit 2015 von 10 auf 30 Prozent. Doch 70 Prozent der Quartalsproben erfüllten die stoffspezifischen Anforderungswerte gemäss Gewässerschutzverordnung noch immer nicht.

Gewässerproben werden im Labor des kantonalen Amts für Abfall, Wasser, Energie und Luft in Zürich untersucht. Bild: Matthias Scharrer

Fortschritte im Kampf gegen Überdüngung

Während Verunreinigungen aus dem Abwasser sich durch bessere Kläranlagen entfernen lassen, ist das Ziel, weniger Pestizide, Insektizide und Dünger in die Gewässer gelangen zu lassen, schwieriger zu erreichen, wie Neukom betonte. Sie stammen primär aus der Landwirtschaft.

Doch auch hier seien Fortschritte zu verzeichnen. So liess gemäss kantonalem Gewässerbericht die Belastung der Flüsse durch das Düngemittel Ammonium in den letzten Jahren deutlich nach, ebenso die Überdüngung der Seen durch Phosphor.

Punkto Phosphor haben der Zürichsee, der Pfäffikersee und der bis vor zwei Jahren künstlich belüftete Türlersee mittlerweile die Zielvorgaben erreicht. Beim Greifensee und Hüttnersee ist dies noch nicht der Fall. Daher wird dort die künstliche Sauerstoffzufuhr fortgesetzt. Überdüngung fördert das Algenwachstum, was wiederum Sauerstoff verbraucht, der dann den Fischen fehlt.

«Klimawandel macht Fortschritte zunichte»

Regierungsrat Martin Neukom (Grüne). Bild: Andrea Zahler

Die zunehmend heissen Sommer der letzten Jahre führten gemäss Neukom vermehrt dazu, dass zu hohe Nitrat- und Phosphatanteile in Flüssen festgestellt wurden. Denn: In Hitzesommern führen die Flüsse weniger Wasser, sodass auch Stoffe, die für Gewässer schädlich sein können, weniger verdünnt werden.

Mit anderen Worten: «Der Klimawandel macht gewisse Fortschritte wieder zunichte», so Neukom. Dies gefährdet dann wiederum die Fischbestände. So führten Wassertemperaturen über 25 Grad zuletzt im Hitzesommer 2018 zu einem Aeschensterben in der Limmat und im Rhein. «Wenn es so weiter geht, wird es schwierig, diese Fischart zu erhalten», sagte Neukom.

Sauerstoffarme Zone im Zürichsee dehnt sich aus

Kritisch wird es allerdings nicht nur in Hitzesommern, sondern auch, wenn das Wasser im Winter zu wenig abkühlt. Denn: Bei vier Grad Celsius hat Wasser die höchste Dichte. In dieser Grössenordnung liegt die Wassertemperatur in den tiefsten Lagen des Zürichsees.

Felchen sind heute im Zürichsee häufiger als früher, Eglis seltener; insgesamt sind die Fischerträge rückläufig. Bild: Keystone

Je seltener die Wasseroberfläche so kalt wird, umso weniger wird das Seewasser umgewälzt und mit Sauerstoff angereichert. Messungen ergaben denn auch, dass sich die sauerstoffarme Zone im Tiefenwasser des Zürichsees in den letzten Jahren stark ausgedehnt hat. Auch das ist ein Problem für die Fische.

