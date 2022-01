Weiningen Umfrage zeigt: Weininger Jugendliche wünschen sich einen Jugendtreff In einer Umfrage erklärten 421 Kinder und Jugendliche, was ihnen im Dorf fehlt. Bald sollen die Ergebnisse genauer geprüft und allenfalls umgesetzt werden. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 25.01.2022, 04.00 Uhr

Traumvorstellung für Weininger Jugendliche: Eine Umfrage zeigt, dass sie sich einen Jugendtreff im Dorf wünschen. Im Bild der Schlieremer Jugendtreff Kube. Chris Iseli

Ein Kino, mehr Sackgeldjobs oder eine Gondelbahn, die von zu Hause direkt ins Schulgebäude fährt – die Wünsche der Weininger Kinder und Jugendlichen sind mitunter ausgefallen. Das zeigen die Ergebnisse einer Umfrage, die der Gemeinderat im letzten halben Jahr gemeinsam mit dem kantonalen Dachverband der offenen, verbandlichen und kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit, Okaj Zürich, durchgeführte hatte. Teilnehmen konnten Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre. Weiningen gehört damit zu den bislang fünf Zürcher Gemeinden, die im Rahmen des Projekts «PartiZHipation» die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen in ihrem Wohnort fördern wollen.

Schulpräsidentin Brigitte Schai (SVP) organisierte die Umfrage mit dem Gemeinderat und dem kantonalen Dachverband der offenen, verbandlichen und kirchlichen Kinder- und Jugendarbeit. Bild: zvg

Mit dem Projekt antwortet die Gemeinde auch auf ein länger schwelendes Problem: Seit geraumer Zeit sorgen randalierende Jugendliche in Weiningen für Schlagzeilen. So kam es im letzten Frühjahr zu Klagen wegen Vandalismus und Ruhestörung. Mittlerweile ist es allerdings wieder etwas ruhiger um die Jugendlichen geworden. Dies liege wohl auch an den Massnahmen, die Gemeinde und Privatpersonen ergriffen, um unruhestiftende Jugendliche abzuschrecken, sagt Schulpräsidentin Brigitte Schai (SVP). «Seit wir die Videokameras aufgehängt haben, hat der Vandalismus aufgehört.» Mit der Umfrage geht die Gemeinde nun einen Schritt weiter. So sollen die Jugendlichen aktiv in die Gestaltung ihres Wohnorts miteinbezogen werden und ihre Ideen entwickeln können. «Kinder und Jugendliche, die sich einbringen dürfen, entwickeln sich zu verantwortungsbewussten, interessierten und engagierten Mitgliedern der Gesellschaft», schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung.

Viele Jugendliche beteiligten sich an der Umfrage

In den letzten Wochen nahmen 27 Erziehungsberechtigte und 421 Kinder und Jugendliche an der Umfrage teil. Dabei zeigte sich insbesondere, dass den Kindern in der Kategorie der bis Fünfjährigen Spielplätze und Kitaplätze fehlen. Auch die Kindergartenkinder wünschten sich mehr und frei zugängliche Spielplätze sowie eine sicherere Verkehrssituation. Die Schüler und jungen Erwachsenen sind zwar mehrheitlich zufrieden mit dem aktuellen Freizeitangebot, wünschen sich aber laut Umfrage einen Jugendtreff, bessere ÖV-Anbindungen, eine Skatemöglichkeit sowie günstige Konsummöglichkeiten.

Schai leitet die Umfrage. Sie ist zufrieden mit dem Resultat:

«Ich bin happy, dass sich so viele Junge meldeten und sich nicht nur beschwerten, sondern auch Vorschläge einbrachten.»

Der Rücklauf der Onlineumfrage sei bei den Oberstufenschülern besonders hoch gewesen. Von den kleineren Kindern seien weniger Antworten eingetroffen. Das erstaunt Schai nicht, denn die Umfrage der jüngeren Kinder wurde von den Eltern ausgefüllt. Nebst grossen Projekten wie einem Kino gab es auch kleinere Wünsche. So habe sich ein Kind beispielsweise einen Apfelbaum hinter dem Kindergarten gewünscht.

Vorschläge der Jugendlichen zielen in eine ähnliche Richtung

Die Gemeinde prüft nun, welche Ideen umgesetzt werden können. «Es ist mir wichtig, dass die Jugendlichen merken, dass ihre Arbeit nicht für die Statistik ist, sondern ihr Anliegen ernstgenommen werden», sagt Schai. Gemäss dem Konzept von «PartiZHipation» wird nach der Standortbestimmung und der Umfrage ein Aktionsplan zur Umsetzung der Massnahmen erstellt. Zu diesem Zweck lädt Schai am 5. Februar alle Weininger Kinder und Jugendlichen ab der Mittelstufe zu einem Mitwirkungsanlass im Oberstufengebäude ein. An diesem sollen auch Behördenmitglieder wie Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) oder Bauvorstand Harry Landis (parteilos) teilnehmen.

Als Abschluss des Projekts ist eine Evaluation der Umfrage sowie die Umsetzung eines konkreten Projekts geplant. Wie dieses aussehen wird, ist noch offen. «Es war hilfreich, dass viele der Wünsche in die gleiche Richtung abzielten», sagt Schai. So träumten viele Jugendliche von einen überdachten Ort, an dem sie sich ohne Konsumationszwang versammeln können. Diesen und andere Vorschläge wolle man nun gemeinsam mit den Jugendlichen ausarbeiten, damit sich die Weininger Jugendlichen wohler fühlen in ihrem Wohnort.

