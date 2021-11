Weihnachtsmärkte «Lucy» leuchtet, doch es weihnachtet nicht wie alle Jahre wieder auf den Zürcher Weihnachtsmärkten Weihnachtsmärkte trotz Corona: So geht das in Zürich. Ein Rundgang zum Saisonstart. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 25.11.2021, 20.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die soeben eingeschaltete Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» an der Zürcher Bahnhofstrasse wurden von Tausenden mit einem Stossseufzer begrüsst. Severin Bigler

Tausende säumten die Bahnhofstrasse, als am Donnerstag punkt 18 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung «Lucy» im nachtschwarzen Himmel aufleuchtete – begleitet von einem kollektiven Stossseufzer. Es weihnachtet wieder, trotz Pandemie. Mit dem Einschalten der Weihnachtslichter begann auch die Saison der Zürcher Weihnachtsmärkte. Dies, nachdem in Deutschland und Österreich wegen Corona reihenweise Weihnachtsmärkte abgesagt wurden. Was wiederum Epidemiologen auf den Plan rief, die betonten, es sei punkto Ansteckungsgefahr besser, sich unter freiem Himmel zu treffen als in geschlossenen Räumen. Sicher ist: Die Zürcher Weihnachtsmärkte sind im zweiten Coronajahr nicht wie alle Jahre wieder. Das zeigt sich beim Rundgang zum Saisonstart.

Zwei Märkte beim Hauptbahnhof

Auf dem Christkindlimarkt im Hauptbahnhof Zürich wird schon am Nachmittag eifrig Raclette gespachtelt. Severin Bigler

Der Weihnachtsmarkt in der Halle des Zürcher Hauptbahnhofs (HB) findet dieses Jahr unter dem Motto «klein und fein» statt. Es ist ein hybrider Markt: Wer ins Innere will, wo die Verpflegungsstände sind, muss das Coronazertifikat vorweisen. Wer einfach schnell ein paar Weihnachtsgeschenke kaufen will, kann dies auch von aussen an den Non-Food-Ständen tun. Der Standort HB zieht: Schon am Nachmittag wird eifrig Raclette gespachtelt.

Ein paar Schritte weiter befindet sich der Weihnachtsmarkt Europaallee. Hier gibt’s nebst Glühwein und Co auch Konzerte sowie Kasperlitheater. Wobei: Eigentlich ist es eher ein Design-Festzelt als ein Weihnachtsmarkt, ausgestattet mit bequemen Sofas in wohliger Wärme.

Weihnachtsmarkt Dörfli mit Glühwein hinter Gittern

Der Zertifikatskontrolleur am Dörfli-Weihnachtsmarkt beim Grossmünster hat sich warm eingepackt. Severin Bigler

Der älteste Zürcher Weihnachtsmarkt befindet sich im Niederdorf zwischen Mühlegasse und Grossmünster. Damit die Marktstände auch ohne Zertifikat besucht werden können, sind die Verpflegungsstände von den paar wenigen sonstigen Verkaufsständen separiert: Glühwein und Fondue gibt’s hinter Gittern auf der Grossmünsterterrasse ­– hier herrscht Zertifikatspflicht. «Scheiss Zertifikatspflicht», zischt eine Passantin im Vorbeigehen.

Gallisches Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz

Das Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz ist Zürichs kinderfreundlichster Weihnachtsmarkt. Severin Bigler

Das Wienachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz erinnert dieses Jahr an Asterix’ Gallierdorf: Es ist von einem Holzzaun umgeben. Rein darf nur, wer ein Coronazertifikat vorweist. Dennoch: Die glitzernden Lichter, die sanfte Musik, die vielen schmucken Stände lassen Vorweihnachtsstimmung aufkommen. Und dank Karussell und Spielhütten für die Kinder ist dies der familienfreundlichste Weihnachtsmarkt der Stadt.

Weihnachtsmarkt auf dem Münsterhof

Auch auf dem Münsterhof-Weihnachtsmarkt gilt 3G: Geimpft, genesen oder getestet muss sein, wer rein will. Das Marktangebot ist auf Zürcher Produkte fokussiert. Zudem gibt’s ein Kulturzelt mit Konzerten; wobei das Publikum draussen vor dem geöffneten kleinen Zelt bleibt.

Singing Christmas Tree als Publikumsmagnet

«Love the one you're with» schmettert der Chor vom Singing Christmas Tree vor viel Publikum in den Novemberabend. Severin Bigler

Der Singing Christmas Tree singt trotz Corona ­– und lockt viel Volk an: Als auf der tannenbaumförmigen Bühne auf dem Werdmühleplatz der erste Chor auftritt, bildet sich eine lange Schlange vor dem Eingang mit Zertifikatskontrolle. Auf dem Platz herrscht: zivilisiertes Gedränge. «Wir sind hier, solange wir können», begrüsst Veranstalter André Kofmehl die Menschenmenge. Ein Fest der Liebe solle es sein. Da es sich bei den Chor-Auftritten coronarechtlich um Darbietungen handelt, mussten die Veranstalter einen hohen Sichtschutz rund um den Markt aufstellen. Zum Auftakt singt ein Gospelchor: «Love the one you’re with» schmettern die Sängerinnen in den kühlen Novemberabend.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen