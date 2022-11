Weihnachtsmärkte Auf Zürichs Weihnachtsmärkten ziehen Händler mehrheitlich positive Zwischenbilanz Seit einer Woche sind die Zürcher Weihnachtsmärkte wieder in Betrieb. Trotz Inflation und drohender Strommangellage laufen die Geschäfte mehrheitlich gut, wie eine Umfrage ergab. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 30.11.2022, 18.16 Uhr

Das Wienachtsdorf auf dem Zürcher Sechseläutenplatz lockt mit Streetfood aller Art und diversen Geschenkartikeln. Severin Bigler

Es weihnachtet wieder – und wieder mal anders: Waren letztes Jahr Coronamassnahmen das grosse Thema, bilden jetzt die drohende Strommangellage und die Inflation den Hintergrund. So auch auf dem Christkindlimarkt im Zürcher Hauptbahnhof. Kevin Oberholzer, der dort Mineralien und Fossilien verkauft, zeigt sich nach der ersten Woche zufrieden mit dem Geschäftsgang: «Die Leute sind glücklich, dass etwas läuft», sagt er. Und fügt an: «Auch monetär läuft es gut.»

Kevin Oberholzer bietet im Hauptbahnhof Mineralien und Fossilien an. Andrea Zahler

Dass wegen der allgemeinen Teuerung sparsamer eingekauft werde, sei ihm nicht aufgefallen. «Ich habe auch die Preise nicht erhöht», so Oberholzer. Die drohende Strommangellage hingegen spüre er: «Wir dürfen nicht mehr heizen an den Ständen.» Er trägt Daunenjacke und Wollmütze. Und wärmt sich an Scheinwerfern, die seine Glitzersteine beleuchten.

Schon kurz nach Marktbeginn herrscht reger Andrang

Ein paar Stände weiter führt Isabelle Oswald einen Seifenstand. Sie meint: «Die Leute sind kauffreudig.» Jedenfalls gelte dies im Preissegment der Produkte an ihrem Stand. Schon kurz nach Marktbeginn um elf Uhr herrscht reger Andrang. Dass die Stände in der Bahnhofshalle nicht mehr beheizt werden dürfen, lasse sich aushalten: «Es ist ja ein Indoor-Markt», sagt Oswald.

Auch die Beleuchtung des grossen Weihnachtsbaums im Hauptbahnhof ist von der Energiekrise geprägt: Rund um den Baum stehen veloartige Generatoren, auf denen Passanten sich abstrampeln können, um die Lichter am Baum aufleuchten zu lassen.

Strampeln für Weihnachtslichter: Auf dem Christkindlimarkt im Zürcher Hauptbahnhof können Passanten auf Stromvelos Strom erzeugen. Andrea Zahler

Nach einem kurzen Spaziergang limmataufwärts erreichen wir den Münsterhof-Weihnachtsmarkt. Hier sind, unweit der Luxus-Einkaufsmeile Bahnhofstrasse, eher Produkte der gehobenen Preislage zu haben. Doch auch hier sind die angefragten Standbetreiber zufrieden mit dem Geschäftsgang.

Konkurrenz durch die Fussball-Weltmeisterschaft

«Es läuft besser als letztes Jahr», sagt Frank Fedier, der Austern und Champagner verkauft. Am Montag und Dienstag sei zwar wenig los gewesen, was wohl mit dem Wetter und der Konkurrenz durch die Fussball-Weltmeisterschaft zu tun habe. Die WM-Spiele liessen sich übrigens auch im Zelt auf dem Münsterhof verfolgen, erwähnt Fedier. Er gibt sich überzeugt: Das Geschäft werde noch mehr anziehen, je näher Weihnachten komme. Von defensivem Kaufverhalten wegen der Teuerung merke er jedenfalls nichts.

Yuliya Kundo verkauft Adventsgestecke auf dem Weihnachtsmarkt Münsterhof. Andrea Zahler

«Es läuft viel besser, als ich erwartet habe», bestätigt Yuliya Kundo. Sie verkauft erstmals auf dem Münsterhof Adventskränze und andere Gestecke. Nur die Dauerberieselung durch die Musik aus den Lautsprechern missfalle ihr manchmal. «Aber ich fokussiere mich auf meine Arbeit», sagt sie und bastelt am nächsten Adventskranz weiter.

Laura Toutain hat ihren Nougat-Stand beim Grossmünster. Andrea Zahler

Wir überqueren die Limmat und statten dem Weihnachtsmarkt Dörfli, der sich mit verstreuten Ständen durchs Niederdorf erstreckt, einen Besuch ab. Direkt vor dem Grossmünster hat Laura Toutain ihren Nougat-Stand. Die Südfranzösin sagt, sie habe schon den Eindruck, dass die Leute vermehrt auf die Preise achten würden.

«Es läuft weniger als vor Corona»

Mittagszeit auf dem Sechseläutenplatz: Vor vielen Foodständen des Wienachtsdorfs stehen die Menschen Schlange. Die Auswahl ist riesig: Es gibt Gyros, Rösti, Spätzli, Lachs vom offenen Buchenholzfeuer, Pasta, Kaiserschmarren, Raclette, Tacos, Apfelküchlein, Pizza, Momos oder Burger, um nur eine Auswahl zu nennen. Dazwischen finden sich Stände mit Whisky, Schmuck, Schals oder Kerzen in Form eines gestreckten Mittelfingers. Aus Lautsprechern plätschert Musik. Schmuckhändlerin Susanna Abplanalp sagt: «Es läuft weniger als vor Corona.»

