Weihnachtsgeschäft Teilnehmerrekord: Mehr Läden denn je machen in Zürich beim vorweihnachtlichen Sonntagsverkauf mit Schlag auf Schlag beginnt das Weihnachtsgeschäft: Nach dem Black Friday starten nun die vorweihnachtlichen Sonntagsverkäufe. Noch nie haben in Zürich so viele Geschäfte daran teilgenommen wie dieses Jahr. Ob das gut kommt, mit Corona? Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 26.11.2021, 11.00 Uhr

Die Geschäfte in der Zürcher City – im Bild die Bahnhofstrasse – hoffen auf steigende Umsätze im vorweihnachtlichen Sonntagsverkauf. Keystone

Weihnachtszeit ist Shoppingzeit, das scheint auch jetzt zu gelten – trotz rasant steigender Corona-Fallzahlen: An den Sonntagen, 28. November, 5. und 19. Dezember, sind zahlreiche Geschäfte in Zürich von 11 bis 18 Uhr offen. Auch in anderen Gemeinden sind Sonntagsverkäufe angesagt. Doch erfahrungsgemäss ist das Getümmel schweizweit kaum irgendwo so gross wie in der Zürcher City.

Das weckt Hoffnungen auf grosse Umsätze: «Noch nie haben so viele Geschäfte am Sonntagsverkauf in Zürich mitgemacht», sagt Milan Prenosil, langjähriger Präsident der City Vereinigung Zürich und Verwaltungsratspräsident der Confiserie Sprüngli. 679 Geschäfte seien diesmal dabei. Sie liegen grösstenteils in der Innenstadt; doch auch einige Läden in Quartieren wie Altstetten und Oerlikon beteiligen sich an den Sonntagsverkäufen.

Der bisherige Teilnehmerrekord aus dem Jahr 2019 lag bei 605 Geschäften. Im Jahr 2020, als die Coronazahlen in der Vorweihnachtszeit ebenfalls stark anstiegen, beteiligten sich lediglich 448 Geschäfte an den Sonntagsverkäufen, die dann teilweise abgesagt wurden.

Wie ist der neue Teilnehmerrekord der Geschäfte zu erklären?

Milan Prenosil, Präsident der City Vereinigung Zürich. Sandra Ardizzone

«Wir kämpfen um jeden Rappen nach der Durststrecke im letzten Jahr»,

sagt Prenosil. Während es im ersten Coronajahr 2020 noch massive Geschäftseinbrüche gab, laufe es nun bei vielen Anbietern wieder besser, und zwar sowohl im Onlinehandel als auch stationär in den Läden. Prenosil zeigt sich daher zuversichtlich: «Dieses Jahr geht's aufwärts.»

Auch die Auslastung der Hotels in Zürich steige und liege aktuell bei rund 60 Prozent. Wenn Touristen wieder vermehrt da sind, dürfte dies den Umsatz bei den Sonntagsverkäufen ebenfalls steigern.

Corona-Schutzkonzepte werden nicht verstärkt

Doch Gedränge beim Weihnachtsshopping könnte auch die Verbreitung des Coronavirus verstärken. Gibt es deshalb spezielle Schutzvorkehrungen? «Die Geschäfte setzen die Schutzmassnahmen gemäss den Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit um», sagt Prenosil. Das heisst: Maskenpflicht in den Läden, Plexiglas-Schutzscheiben an vielen Kassen, Desinfektionsmittel für Personal und Kundschaft, Abstand halten. Und wer in ein Restaurant will, muss sich mittels Zertifikat als geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet ausweisen.

Ähnlich klingt es bei den Grossverteilern. So heisst es bei Coop: «Der Schutz unserer Mitarbeitenden sowie der Kundinnen und Kunden hat für Coop oberste Priorität. Wir setzen auf unsere wirkungsvollen Schutzkonzepte, die sich bewährt haben und laufend an die behördlichen Vorgaben angepasst werden.» Eine Sprecherin von Migros Zürich bestätigt: «Die Schutzkonzepte werden aufgrund der Feiertage nicht zusätzlich verstärkt.» Es sei jedoch empfehlenswert, die Einkäufe zu planen, um ein entspanntes Einkaufen zu garantieren.

Entspannte Sonntagsverkäufe? Serge Gnos, Kommunikationschef der Gewerkschaft Unia, ist skeptisch:

«Sonntagsverkäufe sind generell eine grosse Belastung für das Verkaufspersonal, ein Stressfaktor sowohl im Onlinehandel als auch in den Läden. Corona macht das sicher nicht einfacher.»

Entscheidend sei, dass die Pandemie-Schutzmassnahmen weiter eingehalten würden. Und dies durchzusetzen, dürfe in grossen Geschäften nicht Aufgabe des Verkaufspersonals sein. Dafür müssten die Arbeitgeber sorgen.

Hinweisen auf Verstösse gegen die Covid-Verordnung gehe das Arbeitsinspektorat konsequent nach, erklärt dazu eine Sprecherin des kantonalen Amts für Wirtschaft und Arbeit.

