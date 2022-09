Weiach Der Regen half: Kantonsarchäologe fand kurz vor der Pensionierung keltischen Silberschatz Mit 63 Silbermünzen aus vorchristlicher Zeit handelt es sich um den grössten keltischen Silberschatz aus dem Kanton Zürich. Jetzt ist er in Winterthur ausgestellt. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 22.09.2022, 17.59 Uhr

Keltischer Münzschatz von Weiach, vom 24. September 2022 bis Januar 2023 in der Ausstellung des Münzkabinetts in Winterthur zu besichtigen. Bild: Kantonsarchäologie Zürich/zvg

Manchmal ist schlechtes Wetter ein Glücksfall. «Ich wollte eigentlich auf den Acker gehen», sagt Joachim Hessel. «Aber es hatte in Strömen geregnet. Land unter.» So änderte der Mitarbeiter der Zürcher Kantonsarchäologie seinen Plan: Auf seiner Erkundungstour bei Weiach im Zürcher Unterland untersuchte er statt des Ackers den Sanzenberg. «Ich war schon sechs Stunden unterwegs, als mein Metalldetektor auf dem Rückweg zum Auto ein Signal abgab.» In einer Traktorenspur fand Hessel in fünf Zentimetern Tiefe Metall. Er dachte zunächst, es sei wohl Aluminium. Später im Büro stellte er fest: Das Metallstück hatte eine spezielle Prägung. «Da wusste ich: Es ist eine keltische Münze.»

Joachim Hessel hat den Weiacher Silberschatz gefunden. Bild: Matthias Scharrer

Weitere Suchaktionen in den folgenden Wochen brachten insgesamt 62 Silbermünzen und eine Bronzemünze aus vorchristlicher Zeit zu Tage. Es ist der grösste keltische Silberschatz, der je im Kanton Zürich gefunden wurde, hiess es an einer Medienkonferenz der Kantonsarchäologie im Winterthurer Münzkabinett, wo der Schatz nun ausgestellt ist. Doch was für eine Geschichte erzählen diese Münzen aus dem 1. und 2. Jahrhundert vor Christus? Wer hatte den Silberschatz hinterlassen? Und warum?

Kelten waren oft als Söldner unterwegs

So ganz eindeutig lässt sich das über 2000 Jahre danach nicht sagen. Feststeht: Die Kelten, die damals auch in der Schweiz lebten, waren oft als Söldner unterwegs. So kamen sie bis nach Italien und Mazedonien. Die Münzen, die sie dort kennen gelernt hatten, machten sie zu Hause nach, wie Benedikt Zäch, der Leiter des Winterthurer Münzkabinetts, erklärte. Manche Kelten siedelten sich auch in Italien an. So entwickelten sich unter anderem Handelsbeziehungen in die heutige Schweiz.

Die Münzen aus dem Weiacher Silberschatz zeigen auf der Vorderseite einen Apollokopf und auf der Rückseite ein Pferdegespann mit Wagenlenker. Darunter sind spätkeltische Verzierungen zu erkennen. Und: Im Unterschied zu römischen oder griechischen Münzen sind jene aus dem Weiacher Schatz nicht flach, sondern schüsselförmig. Die Kelten hatten eine andere Prägungstechnik, erklärte Christian Schinzel, Antike-Kurator im Münzkabinett.

Die Fundorte des Schatzes verteilen sich auf eine Fläche von rund 5000 Quadratmetern. Dass eine einzelne Person den Schatz vergraben hat, um ihn für später zu horten, kann daher ausgeschlossen werden, wie Renata Windler, Leiterin des Ressorts archäologische Projekte der Kantonsarchäologie, sagte. Auch um eine Grabbeigabe handle es sich offenbar nicht, da in der Umgebung keine Knochen gefunden wurden.

Vermutlich Opfergaben an einem kultischen Ort

Die Archäologen und Münzexperten vermuten, dass es sich um Opfergaben an einem kultischen Ort handelt. Zumal das damals übliche Umlaufgeld Bronzemünzen waren. Silbermünzen wurden nur für besondere Zwecke verwendet. Der Fundort liegt auf einem ausgeprägten Hügel. Unweit davon führte spätestens ab dem Mittelalter der Handelsweg von Zürich zum Hochrhein entlang, den womöglich schon die Kelten benutzten, sagte Windler.

Joachim Hessel, der den Silberschatz vor zwei Jahren fand, ist inzwischen pensioniert. Aber ehrenamtlich gehe er noch immer hie und da für die Kantonsarchäologie auf Schatzsuche, sagte er mit einem Glitzern in den Augen.

Ausstellung: «Weiach ­– ein keltischer Silberschatz» 24. September bis Ende Februar 2023, Münzkabinett, Lindstrasse 8, Winterthur. Di 14–20h, Mi/Sa/So 14–17h.

