Wasserschutzpolizei Sicherheit auf Zürichsee und Limmat: «Entscheidend sind die kurzen Einsatzwege» Die Wasserschutzpolizei der Stadtpolizei Zürich sorgt auf dem Zürichsee und der Limmat für Sicherheit. Bei der Präsentation ihres neuen Gebäudes am Mythenquai gab sie Einblicke in ihre Arbeit. Und Stadtrat Odermatt verkündete Mehrkosten. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 21.06.2022, 18.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das neue Gebäude der Wasserschutzpolizei der Stadtpolizei Zürich am Mythenquai ist fast fertig. Matthias Scharrer

Beat Oppliger ist erst seit kurzem wieder an Bord der Stadtpolizei Zürich: Anfang Juni übernahm er den Job des Kommandanten. Nun besteigt er an diesem warmen Dienstagmorgen am Bürkliplatz ein Boot der Wasserschutzpolizei (Wapo), um deren neues Gebäude am Mythenquai im Rahmen einer Medienfahrt zu besichtigen. Zuletzt war Oppliger während acht Jahren leitender Oberstaatsanwalt des Kantons Zürich gewesen. Doch davor, in seiner ersten Zeit bei der Stadtpolizei, waren bereits Pläne für den Ersatzneubau am Mythenquai entstanden. Ende August wird die Wapo das Haus beziehen. Das alte, 1952 erstellte Gebäude war in die Jahre gekommen und entsprach heutigen Anforderungen nicht mehr.

Die Fahrt über den Zürichsee geht los. Mit an Bord sind auch zwei Stadtratsmitglieder: Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart (Grüne) und Hochbauvorsteher André Odermatt (SP). Nach wenigen Minuten erreichen wir den Neubau am Mythenquai. Rykart lobt den kompakten, funktionalen Bau.

Der neue Stadtpolizei-Kommandant Beat Oppliger an Bord mit Stadträtin Karin Rykart (Grüne). Matthias Scharrer

Verglichen mit den Palästen, die die Versicherungskonzerne in der Gegend errichten, nimmt sich der zweistöckige Wapo-Bau tatsächlich fast bescheiden aus: Zwei schlanke Betonstege ragen vor der Bootshalle ins Wasser. Darüber bietet die grosse Fensterfront der Kommandozentrale einen Blick über das gesamte untere Seebecken – das Haupteinsatzgebiet der Wasserschutzpolizei. «Entscheidend sind die kurzen Einsatzwege», wird Oppliger am Ende des Rundgangs in der Kommandozentrale sagen. Wenn jemand am Ertrinken ist, können Sekunden über Leben und Tod entscheiden.

Platz für sechs Fahrzeuge, Leichenschau und sechs Frauen

Ins Innere des neuen Wapo-Gebäudes gelangen wir durch die Einstellhalle, da die Bootshalle noch nicht ganz fertig gebaut ist. Neben Platz für sechs Fahrzeuge ist dort auch ein Ort für die Leichenschau reserviert und speziell beleuchtet, wie ein Projektleiter des Hochbauamts erläutert. Tote aus dem Wasser zu bergen, gehört mit zu den Aufgaben der Wasserschutzpolizei.

Blick in die Einstellhalle des Wasserpolizeigebäudes: Für die Leichenschau ist eine spezielle Beleuchtung installiert. Matthias Scharrer

Ein paar Schritte weiter befindet sich der Tauchraum: Hier holen sich die Taucherinnen und Taucher der Polizei ihre Ausrüstung und reinigen sie nach dem Einsatz wieder. Das Geschlechterverhältnis ist noch recht einseitig: 30 Männer und 2 Frauen sind aktuell für die Wasserschutzpolizei auf den Seen und Flüssen der Stadt Zürich im Einsatz, wie deren stellvertretender Chef Daniel Mattille beim Rundgang sagt. Im Neubau gebe es separate Garderoben für maximal sechs Frauen.

Im Tauchraum werden die Tauchanzüge aufbewahrt und gereinigt. Matthias Scharrer

Das Einsatzgebiet umfasst neben dem Zürichsee und der Limmat auch die Sihl, den Schanzengraben und den Katzensee, wobei See und Limmat die Haupteinsatzgebiete sind. Einen grossen Teil der Arbeit machen laut Mattille Geschwindigkeitskontrollen aus. Im Unteren Seebecken, also zwischen den Stadtzürcher Seeufern, sind maximal zehn Stundenkilometer erlaubt.

Die Polizeitaucher bergen auch Wertsachen

Daneben fallen häufig Seerettungsdienste an, etwa wenn ein Boot kentert oder der Motor nicht mehr funktioniert. Bergungen von Vermissten gehören auch zu den Aufgaben der Wasserschutzpolizei, kommen aber gemäss Mattille vergleichsweise selten vor.

Übrigens: Wer Wertsachen im Wasser verliert, kann auf die Polizeitaucher zählen. Für eine Gebühr von 120 Franken, die nur im Erfolgsfall fällig wird, holen sie das Verlorene wieder vom Seegrund zurück.

Daneben ist die Wapo für Tierschutz und Umweltschutz rund ums Wasser zuständig. So bergen ihre Leute auch mal verirrte Enten und Schwäne von Balkonen und bringen sie zurück ans Wasser. Und wenn Schlauchbootfahrer auf der Limmat beim Höngger Wehr in Not geraten, kommt die Wapo ebenfalls zum Einsatz, wie Oppliger sagt.

Polizei baut ihre Boote teils selber

Insgesamt zähle die Wapo 52 Mitarbeitende, darunter acht in Zivil und zwei Bootsfachwart-Lernende, erklärt der Kommandant. Neun Mitarbeitende seien beim Hafen Tiefenbrunnen stationiert. Dort arbeiten sie für die Hafenverwaltung und die polizeieigene Werkstatt.

Fünf ihrer insgesamt elf Schiffe hat die Wapo laut Oppliger selbst gebaut; es sind Spezialanfertigungen, die serienmässig nicht erhältlich seien, sagt er. Bislang fahren alle mit fossilem Treibstoff.

Elektroantriebe für Boote seien noch zu schwach, sagt Mattille. Diesbezüglich sei die Schiffsbranche gegenüber der Autobranche etwa zehn Jahre im Rückstand. Immerhin sorgt eine Solaranlage auf dem Dach des neuen Wapo-Gebäudes dafür, dass der im Haus benötigte Strom zu 90 Prozent aus hauseigener Produktion kommt.

1,3 Millionen Franken Mehrkosten

Stadtrat André Odermatt. Matthias Scharrer

Zum Schluss des Rundgangs gibt Hochbauvorstand Odermatt Mehrkosten von 1,3 Millionen Franken bekannt. 2019 hatte das Stadtzürcher Stimmvolk 21 Millionen bewilligt. Über den nun nötigen Nachtragskredit werde der Stadtrat demnächst entscheiden.

Auch hätte das Gebäude laut Abstimmungszeitung eigentlich schon Ende 2021 bezogen werden sollen. Als Grund für die Verzögerung gab Odermatt Lieferengpässe an. Die längere Bauzeit sowie Nachbesserungen, etwa der Einbau eines Warenlifts, hätten zu den Mehrkosten geführt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen