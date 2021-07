Wangen: Hier ist die Mitte des Kantons Zürich

Wangen Ein ganz neuer Blick auf den Üetliberg: So verlief mein Ausflug zur Mitte des Kantons Zürich Eine Reise nach Wangen lohnt sich. Das Herz des Kantons bietet eine leichte Wanderung und gutes Wiener Schnitzel. Salomon Schneider 25.07.2021, 17.02 Uhr

Die herrliche Aussicht und eingezeichnete Wanderrouten motivieren zur Erkundung der Umgebung des geografischen Mittelpunkts des Kantons Salomon Schneider

Um zum geografischen Mittelpunkt des Kantons Zürich zu gelangen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, Auto, öffentliche Verkehrsmittel, Fahrrad und E-Bike bieten sich an. Wir entschieden uns für unseren VW-Bus, einen T4 mit Westfalia-Ausbau, der auf den Namen Martha hört. Um das Wochenende in vollen Zügen zu nutzen, machen wir uns oft am Samstag nach dem Brunch auf den Weg zu einem Kurzurlaub, dieses Mal zum geografischen Mittelpunkt des Kantons Zürich. ­Wangen bei Brüttisellen ist zwar nur 40 Fahrminuten entfernt, trotzdem kam Ferienstimmung auf, als wir uns aufmachten, diesen für uns neuen Ort zu entdecken. Da die Sommerhitze ihre volle Wirkung entfaltete und «Martha» keine Klimaanlage besitzt, entschieden wir uns überland zu fahren, kurbelten die Fenster ganz nach unten und hörten das herrliche Frühlingslied von Tom Lehrer «Poisoning Pidgeons in the Park», von dem Georg Kreisler die ebenfalls hervorragende berühmte Cover-Version ­«Tauben vergiften» aufgenommen hat.