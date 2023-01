Laut Tamedia-Wahlumfrage wird Silvia Steiner nicht wiedergewählt

Wahlumfrage Regierungsrätin Silvia Steiner muss um Wiederwahl zittern Silvia Steiner (Mitte) könnte am 12. Februar ihren Sitz in der Kantonsregierung verlieren. Gemäss einer Tamedia-Wahlumfrage macht Priska Seiler Graf (SP) Steiner den Sitz streitig. Es zeichnet sich ein enges Rennen ab. ZüriToday 12.01.2023, 09.51 Uhr

Für Regierungsrätin Silvia Steiner dürfte die Wiederwahl am 12. Februar gemäss einer Tamedia-Wahlumfrage zu einer knappen Sache werden. Severin Bigler

Die am Donnerstag veröffentlichte Tamedia-Wahlumfrage zeigt klar: Bildungsdirektorin Silvia Steiner und Priska Seiler Graf, die für die SP den zweiten Sitz in der Kantonsregierung sichern möchte, liegen gleichauf. Sie belegen aktuell den 7. Platz. 36 Prozent der befragten Wählerinnen und Wähler würden den Namen von Steiner oder Seiler Graf in die Urne werfen.

Das ist das Wahlranking: Mario Fehr (parteilos, bisher), 58 Prozent Natalie Rickli (SVP, bisher), 57 Prozent Ernst Stocker (SVP, bisher), 55 Prozent Martin Neukom (Grüne, bisher), 44 Prozent Jacqueline Fehr (SP, bisher), 40 Prozent Carmen Walker Späh (FDP, bisher), 40 Prozent Priska Seiler Graf (SP), Silvia Steiner (Mitte, bisher), 36 Prozent Peter Grünenfelder (FDP), 28 Prozent Benno Scherrer (GLP), 25 Prozent Anne-Claude Hensch (AL), 14 Prozent Daniel Sommer (EVP), 10 Prozent Hans-Peter Amrein (parteilos), 9 Prozent

«Silvia Steiner ist akut gefährdet»

Die Tamedia-Wahlumfrage hat das Meinungsforschungsinstitut Sotomo über den Jahreswechsel durchgeführt. Befragt wurden knapp 9000 wahlberechtigte Zürcherinnen und Zürcher. Sotomo-Geschäftsführer Michael Hermann sieht Silvia Steiner «akut gefährdet».

Steiners Problem sei es, dass sie als Mitte-Politikerin nur eine kleine Parteibasis habe und von SVP- und FDP-Wählenden nur ungenügend gewählt würde, so Hermann. Dazu habe sie das Handicap, Bildungsdirektorin zu sein. Es zeige sich bei kantonalen Wahlen immer wieder, dass Bildungs- oder Gesundheitsdirektorinnen von Amtes wegen gefährdet sind.

Mario Fehr ist Spitze

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) hat dieses Problem bei den anstehenden Wahlen am 12. Februar nicht. Sie liegt im aktuellen Wahlranking an zweiter Stelle, nur knapp geschlagen von Sicherheitsdirektor Mario Fehr (parteilos). 57 Prozent der Wählenden würden den Namen Ricklis auf den Wahlzettel schreiben, bei Mario Fehr wären es 58 Prozent. Was auffällt: Der ehemalige SP-Politiker Fehr holt vor allem im bürgerlichen Lager Stimmen. (jos)

Gemäss der Tamedia-Wahlumfrage sehen die Wahlchancen für die übrigen Bisherigen sehr gut aus. Zvg / Staatskanzlei ZH