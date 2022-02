Zürcher Wahlkreise Zwischen dem «Chreis Cheib» und Schwamendingen liegen Welten Am Sonntag wählt die Stadt Zürich. Die Resultate aus den neun städtischen Wahlkreisen dürften einmal mehr weit auseinanderdriften. Woran liegt das? Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 12.02.2022, 04.44 Uhr

Die zwölf Zürcher Stadtkreise bilden neun Wahlkreise.

Was haben der Kanton Glarus und der Stadtzürcher Wahlkreis 10 gemeinsam? Sie zählen beide rund 40'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Doch während das Glarnerland zwei Ständeräte und ein Nationalratsmitglied nach Bern schickt, wählt das Stimmvolk aus dem Kreis 10 am Sonntag ein Dutzend Abgeordnete für den Zürcher Gemeinderat. Und innerhalb der Stadt Zürich gibt es je nach Quartier erhebliche politische Unterschiede. Wenn diesen Sonntag Wahlkreis für Wahlkreis die Resultate der Stadtzürcher Wahlen eintreffen, hilft daher etwas Hintergrundwissen, um sie einzuordnen. Hier ist es.

Wahlkreis 1+2: Tendenziell durchschnittlich

Der Wahlkreis 1+2 besteht aus der Altstadt rechts und links der Limmat sowie aus den Quartieren Enge, Wollishofen und Leimbach am linken Seeufer und im Sihltal. Vergleicht man das gesamtstädtische prozentuale Ergebnis der Gemeinderatswahlen von 2018 (SP 32,7; FDP 16,2; SVP 12,9; Grüne 12; GLP 10,5, AL 7,9, CVP 4,3; EVP/BDP 2,8) mit jenem im Wahlkreis 1+2, so fällt auf: Die Rangordnung der Parteien ist gleich. Doch die Bürgerlichen konnten in den eher wohlhabenden Kreisen 1 und 2 ein wenig mehr punkten als gesamtstädtisch – die Linken dementsprechend etwas weniger.

Der Wahlkreis 1+2, zu dem auch die Zürcher Altstadt beidseits der Limmat zählt, spiegelte zuletzt das gesamtstädtische Wahlergebnis relativ gut wieder. Severin Bigler

Wahlkreis 3: Linke Hochburg

Der Stadtteil Wiedikon ist eine linke Hochburg. Die historisch gewachsenen Arbeiter- und Handwerkerquartiere trugen dazu bei, ebenso der hohe Anteil vergleichsweise günstiger Genossenschaftswohnungen. 2018 wurden hinter der dominanten SP mit den Grünen und der AL zwei linke Parteien zweit- und drittstärkste Kraft. FDP, GLP und SVP folgten mit Wähleranteilen zwischen 11 und 10 Prozent.

Zürich Wiedikon, Goldbrunnenplatz. Matthias Scharrer

Wahlkreis 4+5: Die linke Hochburg schlechthin

Der «Chreis Cheib» rund um die Langstrasse sowie das Industriequartier und angrenzende Gebiete sind die linke Hochburg in Zürich schlechthin: SP, AL und Grüne kamen hier 2018 zusammen auf eine satte Zweidrittelmehrheit. Zählt man noch die GLP hinzu, vereinten die links-grünen Kräfte fast 80 Prozent der Stimmen auf sich. Wobei die AL hier mit 16,3 Prozent ihr Spitzenresultat holte. Auch wenn die alten Arbeiterquartiere sich zunehmend zu Szenevierteln wandeln, stimmen sie links. Die SVP kam hier zuletzt gerade mal auf 6,1 Prozent, die FDP auf 10,2 Prozent.

Langstrassenquartier: Der «Chreis Cheib» wandelt sich – und wählt links. Matthias Scharrer

Wahlkreis 6: Eher ausgewogen

Der Kreis 6 am Fusse des Zürichbergs mit den Quartieren Ober- und Unterstrass ist einer der politisch ausgewogeneren Kreise: In der Rangliste der bei den letzten Wahlen stärksten Parteien wechseln sich Linke und Bürgerliche schön brav ab: Auf die SP folgt die FDP, dann die Grünen und die GLP, dann SVP und AL. Allerdings hatten SP, Grüne und AL zusammen auch hier zuletzt die absolute Mehrheit.

Strassenszene im Kreis 6. Lina Giusto

Wahlkreis 7+8: Die FDP-Hochburg

Die Kreise 7 und 8 mit ihren gediegenen Wohnlagen vom rechten Seeufer zürichbergaufwärts, verwöhnt mit viel Abendsonne, sind FDP-Stammland. Auch vor vier Jahren holte der Stadtzürcher Freisinn mit 26,8 Prozent hier sein bestes Resultat. Allerdings schaffte die SP mit 27,4 Prozent noch etwas mehr. Ein Trost für die FDP: Für eine absolute linke Mehrheit reichte es in ihrer Hochburg nicht.

Wahlplakate am Sechseläutenplatz: Zürich wählt. Keystone

Wahlkreis 9: Hier hat die SVP noch etwas zu melden

Altstetten und Albisrieden waren bis zur Eingemeindung 1934 noch eigenständige Limmattaler Gemeinden. Und ähnlich wie in den ebenfalls 1934 eingemeindeten Zürich-Nord-Gebieten Seebach, Affoltern, Oerlikon und Schwamendingen hat die SVP hier einen relativ starken Stand: Mit 17,9 Prozent war sie vor vier Jahren im Kreis 9 zweitstärkste Partei hinter der SP (31,9) und vor der FDP (14,2). In den Aussenquartieren der Stadt haben sich teilweise ländliche Mentalitäten erhalten, wobei der Übergang von der Stadt zur Agglomeration zunehmend fliessend ist. Im Kreis 9 wie auch im Kreis 12 überwand die EVP, damals noch im Bündnis mit der BDP, vor vier Jahren die 5-Prozent-Hürde, weshalb sie trotz ihres gesamtstädtisch deutlich tieferen Wähleranteils noch im Gemeinderat vertreten ist. Die CVP (heute: Die Mitte) scheiterte 2018 im Kreis 9 mit 4,9 Prozent am knappsten und schied aus dem Stadtparlament aus.

Bahnhof Altstetten: fliessender Übergang in die Agglomeration. Matthias Scharrer

Wahlkreis 10: Durchschnittlich, mit leichtem Linksdrall

Der Kreis 10 besteht aus dem eher linken traditionellen Arbeiterquartier Wipkingen und dem eher bürgerlichen, 1934 eingemeindeten Höngg auf der Sonnenseite des Limmattals. Er spiegelte zuletzt wie der Wahlkreis 1+2 die gesamtstädtische Rangordnung der Parteien wieder – allerdings mit leichtem Linksdrall: Die SP war im Kreis 10 stärker als im gesamtstädtischen Durchschnitt.

Die Rosengartenstrasse prägt das Quartier Wipkingen im Kreis 10. Keystone

Wahlkreis 11: Der Grösste

Der Kreis 11 in Zürich Nord ist mit 72'000 Einwohnerinnen und Einwohnern der grösste der Stadt. Seine Bevölkerung ist fast so zahlreich wie jene der Städte Luzern und St.Gallen. Er umfasst die Stadtteile Oerlikon, Affoltern und Seebach – mit fliessendem Übergang in die Agglomeration. Ähnlich wie im Kreis 9 holte die SVP auch im Kreis 11 zuletzt überdurchschnittlich viele Stimmen und wurde mit 19,2 Prozent zweitstärkste Partei hinter der massiv stärkeren SP (31,2).

Tram beim Bahnhof Oerlikon im Kreis 11. Matthias Scharrer

Wahlkreis 12: Am ehesten Zürichs SVP-Hochburg

Der Komiker Viktor Giacobbo hat Schwamendingen mit der dort angesiedelten Kunstfigur Harry Hasler ein unvergessliches Denkmal gesetzt. Sie verdeutlicht: Für manchen Städter ist Schwamendingen mehr Agglo als Stadt, mit einem Schuss ländlicher Mentalität. Das spiegelt sich auch im Wählerverhalten: Der Wahlkreis 12 ist am ehesten Zürichs SVP-Hochburg. Vor vier Jahren erreichte die Volkspartei hier mit 22,1 Prozent ihr Höchstresultat, mehr als doppelt so viel wie die Grünen und die FDP, aber deutlich weniger als die SP (32,6).

Kinder spielen im Schwamendinger Quartier Saatlen. Matthias Scharrer

