Wahlkampf Es köppelt nicht nur bei der SVP: Drei Zürcher Nationalratsmitglieder hören auf Bei den National- und Ständeratswahlen am 22. Oktober sind auch 35 Nationalratssitze für den Kanton Zürich zu vergeben. Drei Bisherige aus den Reihen der Zürcher SVP, SP und FDP treten nicht mehr an. Hinter den Kulissen läuft das Gerangel um die begehrten Sitze. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 08.03.2023, 12.08 Uhr

Im Nationalrat herrscht ein Kommen und Gehen. Doch die meisten bisherigen Zürcher Nationalratsmitglieder treten im Herbst wieder an. Bild: Keystone

Bei der SVP gab kürzlich Nationalrat Roger Köppel bekannt, im Herbst nicht mehr zu den Wahlen anzutreten. Begründung: Er wolle sich voll auf seine Rolle als «Weltwoche»-Chef konzentrieren. Ausser Köppel würden seines Wissens alle bisherigen Zürcher SVP-Nationalratsmitglieder wieder antreten, sagt nun Kantonalparteipräsident Domenik Ledergerber. Derweil werden gerade die Karten für Köppels Nachfolge sortiert.

Roger Köppel (SVP) tritt nicht mehr an. Bild: Keystone

Bald kommen sie offen auf den Tisch: Am Abend des 14. März gebe der SVP-Kantonalparteivorstand seine Nationalratswahlliste bekannt – und seinen Vorschlag für eine Ständeratskandidatur, so Ledergerber. Wer die Lücke füllen soll, die Köppel als Nationalrat und als letzter der seit 2007 jeweils erfolglosen Zürcher SVP-Ständeratskandidaten hinterlässt, sei noch nicht spruchreif.

Neben Köppel politisieren für die Zürcher SVP im Nationalrat derzeit Benjamin Fischer, Martin Haab, Alfred Heer, Thomas Matter, Gregor Rutz, Therese Schläpfer, Barbara Steinemann, Mauro Tuena und Bruno Walliser. Als möglicher Nationalratskandidat bereit steht unter anderem der SVP-Kantonsratsfraktionschef Martin Hübscher, wie er am Mittwoch auf Anfrage sagte.

SP: Angelo Barrile geht nach Krebserkrankung

Auch bei den anderen Parteien ist der Kampf um die aussichtsreichen Wahllistenplätze im Gang. Bei der SP dürften ausser Angelo Barrile alle bisherigen Nationalratsmitglieder wieder antreten, sagt die kantonale Co-Präsidentin Priska Seiler Graf der «Limmattaler Zeitung». Barrile hatte nach seiner Krebserkrankung bekannt gegeben, dass er sich neu orientiere und daher im kommenden November aus dem Nationalrat ausscheide.

Angelo Barrile (SP) tritt nicht mehr an. Bild: Keystone

Wer ihn ersetzen soll, ist noch offen. Über die SP-Nationalratswahlliste wird die Delegiertenversammlung am 15. April entscheiden, diverse Kandidatinnen und Kandidaten stehen bereit.

Die Hürde für bisherige SP-Nationalratsmitglieder mit mindestens zwölf Jahren Amtszeit ist besonders hoch: Gemäss parteiinterner Regelung müssen sie eine Zweidrittelmehrheit der Delegierten hinter sich bringen. Davon betroffen ist die seit 2011 amtierende Jacqueline Badran. Sie bestätigt auf Anfrage, dass sie wieder antritt. Und die Zweidrittelmehrheit bei den SP-Delegierten dürfte im Falle Badran «reine Formsache» sein, meint Seiler Graf. Die weiteren bisherigen Zürcher SP-Nationalratsmitglieder sind Parteipräsidentin Mattea Meyer, Min Li Marti, Fabian Mollina, Priska Seiler Graf und Céline Widmer.

FDP: Ersatz für ein bis zwei Nationalrätinnen gesucht

Bei der FDP hat Nationalrätin Doris Fiala angekündigt, im Herbst nicht mehr anzutreten. Die 66-Jährige politisiert seit 2007 unter der Bundeshauskuppel. Die anderen bisherigen Zürcher FDP-Nationalratsmitglieder Regine Sauter, Beat Walti, Hans-Peter Portmann und Andri Silberschmidt treten wohl wieder an, wie Thomas Vogel, Vizepräsident der kantonalen FDP, auf Anfrage sagt. Die parteiinterne Findungskommission sei allerdings noch an der Arbeit. Die Zürcher FDP-Delegierten entscheiden am 20. April über den Vorschlag der Kommission.

Doris Fiala (FDP) tritt nicht mehr an. Bild: Keystone

FDP-Nationalrätin Sauter kandidiert auch für den Ständeratssitz, der frei wird, da ihr Parteikollege Ruedi Noser (61) nach acht Jahren im Amt nicht mehr antritt. Falls Sauters Wahl in den Ständerat gelingt, verliert die aktuell fünfköpfige Zürcher FDP-Nationalratsdelegation somit ihre beiden bisherigen Frauen.

Kommt hinzu, dass FDP-Kantonalparteipräsident Hans-Jakob Boesch bereits seine Ambitionen für eine Nationalratskandidatur bekannt gegeben hat. Es könnte künftig im Nationalrat also eine rein männliche Zürcher FDP-Delegation geben. Wie geht der Freisinn damit um? «Gemäss parteiinternen Vorgaben sollten die Geschlechter auf der Nationalratswahlliste der Zürcher FDP in gleichem Umfang vertreten sein», sagt Vogel.

Mitte rechnet mit verunfalltem Philipp Kutter

In einer schwierigen Situation befindet sich die Mitte: Ihr einziger Zürcher Nationalrat und designierter Ständeratskandidat Philipp Kutter hat sich Anfang Februar bei einem Skiunfall schwere Verletzungen zugezogen. Er leidet an Lähmungserscheinungen und ist noch im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil in Behandlung, wie Nicole Barandun, Präsidentin der Mitte Kanton Zürich, am Dienstagabend auf Anfrage sagte.

«Es geht in kleinen Schritten aufwärts, mit ihm als Nationalrat rechnen wir fest», so Barandun. «Ob er aber die Strapazen eines Ständeratswahlkampfs auf sich nehmen will, bleibt abzuwarten.»

Um die Mitte im Nationalrat zu verstärken, will auch Barandun kandidieren, nebst anderen Zürcher Mitte-Politikerinnen und -Politikern wie den Kantonsratsmitgliedern Yvonne Bürgin und Konrad Langhart sowie Vertretern der Jungen Mitte.

Grüne, GLP und EVP treten mit allen Bisherigen an

Bei den Zürcher Grünen und Grünliberalen treten laut Angaben der jeweiligen Parteiführung alle bisherigen Nationalratsmitglieder wieder an. Es sind dies bei den Grünen: Balthasar Glättli, Bastien Girod, Katharina Prelicz-Huber, Marionna Schlatter und Meret Schneider. Bei der GLP: Martin Bäumle, Judith Bellaiche, Corina Gredig, Jörg Mäder und Tiana Angelina Moser sowie Barbara Schaffner.

GLP-Nationalrätin Moser sowie der Grüne Zürcher Stadtrat Daniel Leupi kandidieren zudem für den Ständerat. In den Startlöchern für eine Nationalratskandidatur stehen bei der GLP unter anderem Co-Parteipräsident Nicola Forster und die Urdorfer Kantonsrätin Sonja Gehrig, wie sie auf Anfrage bestätigen.

Die EVP Kanton Zürich will ihren derzeit einzigen Nationalratssitz mit dem Bisherigen Nik Gugger verteidigen. Ob sie zu den Ständeratswahlen antritt, ist laut Parteipräsident Hanspeter Hugentobler noch offen.

