Wahlen Zürich Zürcher FDP nominiert Regine Sauter für den Ständerat Nationalrätin Regine Sauter kandidiert offiziell für einen Zürcher Ständeratssitz. Die FDP hat sie am Dienstagabend in Winterthur nominiert. Sauter soll 2023 den Sitz von Ruedi Noser verteidigen, der kein weiteres Mal antritt. 31.08.2022, 14.00 Uhr

Regine Sauter war vom Vorstand der FDP Zürich als Kandidatin für den Ständerat vorgeschlagen worden. Matthias Scharrer

Die Nomination durch die Delegierten erfolgte per Akklamation, war also unbestritten, wie die FDP am Mittwoch mitteilte. Sauter war vom Vorstand vorgeschlagen worden. Bis zuletzt hatten sich keine weiteren Kandidaten gemeldet.