Wahlen Stadt Zürich verliert einen Kantonsratssitz an Affoltern Die Bevölkerung im Bezirk Affoltern wächst überdurchschnittlich stark – jene in den Stadtzürcher Kreisen 6 und 10 nicht. Dies hat zur Folge, dass Affoltern bei den Kantonsratswahlen 2023 einen Sitz mehr erhält. Die Stadt Zürich verliert hingegen einen Sitz. 08.04.2022, 10.26 Uhr

Wahlzettel werden ausgezählt. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Die Stimmberechtigten aus dem Bezirk Affoltern können in der neuen Legislatur 7 statt wie bisher 6 Vertreterinnen und Vertreter in den Kantonsrat schicken, wie der Regierungsrat am Freitag mitteilte.