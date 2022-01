Corona-Massnahmengegner drängen ins Zürcher Stadtparlament

Wahlen in Zürich Massnahmengegner drängen ins Zürcher Stadtparlament Drei Politgruppierungen treten bei den Stadtzürcher Wahlen am 13. Februar erstmals an. Sie heissen Freie Liste, I love Zürich und Volt. Mit der Freien Liste drängen Corona-Massnahmengegner ins Parlament. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 07.01.2022, 16.49 Uhr

Auf sie setzt die Freie Liste: Teilnehmer einer Kundgebung gegen das Covid-19-Gesetz in Zürich. Keystone

Zuletzt bot die Abstimmung gegen das Covid-19-Gesetz im November den Corona-Massnahmengegnern eine Bühne für politische Auftritte, sei es bei Kundgebungen auf der Strasse, sei es in den Medien. Nun sind es die Stadtzürcher Wahlen am 13. Februar. Von den Politgruppierungen, die dabei erstmals ins Parlament drängen, ist die Freie Liste die grösste – mit 44 Kandidaturen, wie sie auf ihrer Website verkündet.

Ihr Programm bringt sie in einem Satz auf den Punkt: «Die Freie Liste fordert die sofortige Beendung der Coronamassnahmen.» Weiter spricht sie sich gegen Maskenpflicht, «indirekten wie direkten Impfzwang», Zertifikats- und Ausweispflicht aus. Und: Sie will einen «Stopp der Schreckung der Bevölkerung mittels behördlich verordneter Fehldiagnostik».

Der Sozialwissenschafter Marko Kovic bezeichnete das Personal der Freien Liste in der «NZZ» als ein «wahres Who's who der massnahmenkritischen Szene». Sie seien nicht zu verharmlosen, da in der Szene auch mit gezielter Falschinformation gearbeitet werde. «Das grenzt an Demagogie», so Kovic.

Mit «Heldenhotels» gegen Corona

Der Spitzenkandidat der Freien Liste heisst Josua Dietrich. Der ETH-Absolvent tritt auch fürs Stadtpräsidium an. Anfang Mai 2020 propagierte er in einem auf Youtube veröffentlichten Video eine «mutige und elegante Covid-19-Lösung» mittels «Heldenhotels», in denen sich gesunde Unter-65-Jährige anstecken lassen sollten, um möglichst bald eine Herdenimmunität zu erreichen. «Selten im Leben so ein Schwachsinn gesehen», schrieb jemand in einem Kommentar auf Youtube dazu.

Als Sekretariat und Vertretung der Freien Liste figuriert auf deren Website ein gewisser Stefan Theiler. Er ist kein Unbekannter. So kandidierte er im November 2020 erfolglos fürs Berner Stadtparlament. Und erregte Aufsehen, indem er nachts die damalige Berner Kantonsärztin Linda Nartey verfolgte und als «Satansdienerin» beschimpfte, wie diverse Medien berichteten.

Bei den Wahlen in Zürich tritt die Freie Liste in sechs von neun Wahlkreisen an. Um ins Parlament gewählt zu werden, müsste sie in mindestens einem der Wahlkreise die Fünf-Prozent-Hürde überwinden. Bei den letzten Wahlen scheiterte daran die CVP (heute: Die Mitte).

Wie weit die Freie Liste mit ihrer Konzentration auf ein Thema die Stimmen von Corona-Massnahmengegnern auf sich vereinen kann, bleibt abzuwarten. Im vergangenen November lehnten 26 Prozent des Stadtzürcher Stimmvolks das Covid-19-Gesetz ab – deutlich weniger als bundesweit.

Roadpricing für Auswärtige

Weitaus weniger breit aufgestellt sind die anderen Neulinge an den Wahlen in Zürich: Die Liste I love Zürich besteht aus einer einzigen Person, dem Filmregisseur Matthes Schaller. Er tritt im Wahlkreis 7+8 an, «fokussiert auf das Quartier», wie er auf seiner Website schreibt. Der im Seefeld-Quartier aufgewachsene Schaller gehört seit drei Jahren dem Vorstand des Quartiervereins Riesbach an.

Zu seinen Forderungen zählt ein Autospurabbau beim Bellevue zu Gunsten einer Veloroute; ebenso die Idee, Abfallcontainer am See von Jugendlichen gestalten zu lassen, um ein Bewusstsein gegen Littering zu schaffen. Ausserdem wünscht Schaller Roadpricing für Pendler, die von ausserhalb der Stadt kommen.

Teil einer paneuropäischen Bewegung

Auf drei Kandidierende für den Zürcher Gemeinderat bringt es die Liste Volt. Sie treten in zwei Wahlkreisen an. Volt ist laut eigenen Angaben der Schweizer Ableger einer paneuropäischen Bewegung, die sich ökologisch, feministisch und LGBTQI*-freundlich nennt.

Einer ihrer drei Gemeinderatskandidaten ist Danilo Lo Pumo. Er wirbt auf seiner Facebook-Seite für die geplante Zürich City Card, die Sans-Papiers das Leben erleichtern soll, sowie für sichere Velorouten – also für Ziele, die der Zürcher Stadtrat ohnehin schon verfolgt.

Zwölf Parteien und Gruppierungen wollen ins Parlament

Insgesamt treten zu den Stadtzürcher Wahlen am 13. Februar zwölf Parteien und Gruppierungen an. Aktuell im 125-köpfigen Gemeinderat vertreten sind davon die SP, FDP, SVP, Grünen, GLP, AL und EVP. Um den Wiedereinzug ins Parlament kämpfen zum einen Die Mitte (ehemals CVP), zum anderen die Partei der Arbeit (PdA).

Bei der Mitte respektive ihrer Vorläuferpartei CVP liegt das Ausscheiden aus Stadt- und Gemeinderat vier Jahre zurück. Bei der kommunistischen PdA ist dies schon länger her: 1946 errang sie zum bislang einzigen Mal einen Stadtratssitz, 1978 letztmals einen Gemeinderatssitz. Danach machten ihr Parteien der neuen Linken wie die POCH und die AL das Linksaussen-Spektrum in der Zürcher Politik streitig.

