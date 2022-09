Stadtzürcher Finanzvorstand will Ständerat werden

Wahlen 2023 Zürich Stadtzürcher Finanzvorstand liebäugelt mit Ständerats-Kandidatur Daniel Leupi will im Herbst 2023 für die Grünen ins Rennen um einen der beiden Zürcher Ständeratssitze steigen. Der Finanzvorstand der Stadt Zürich wird bei der Findungskommission seiner Partei sein Interesse anmelden. 01.09.2022, 17.29 Uhr

Daniel Leupi, Stadtzürcher Finanzvorstand, will 2023 für die Grünen in den Ständeratswahlkampf steigen. (Archivbild) Sandra Ardizzone

Nie seien Nachhaltigkeit, Klima und Umwelt dringender gewesen, nie hätte eine starke ökologische Stimme besser zum Kanton Zürich gepasst, begründete der 56-Jährige in einem Interview mit der «Limmattaler Zeitung» am Donnerstag sein Interesse. Zudem seien in Bern die urbanen Themen untervertreten.