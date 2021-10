Zürich: Entlassung des Sterilisationsassistenten war rechtens

Verwaltungsgericht Zürich Instrumente kamen schmutzig im OP an: Entlassung eines Sterilisationsassistenten erfolgte rechtens Noch während der dreimonatigen Probezeit hat sich das Universitätsspital Zürich von einem Sterilisationsassistenten getrennt: Er hatte unsauber gearbeitet - das Verwaltungsgericht stützt die ausgesprochene Kündigung. 26.10.2021, 14.11 Uhr

Am 1. Januar 2020 hatte der Mann seine Tätigkeit am Unispital aufgenommen. Während der Probezeit sei es dem Sterilisationsassistenten aber nicht gelungen, die Fehlerquote «auf ein akzeptables Niveau» zu bringen, hielt die Spitaldirektion am 23. März fest - und löste das Anstellungsverhältnis bereits wieder auf.