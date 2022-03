Unfallstatistik Erstmals seit zehn Jahren sinkt die Zahl der Velounfälle in Zürich Ob der Rückgang der Velounfälle in Zürich eine Trendwende ist, wird sich zeigen. Doch nebst dem Wetter dürften auch die Bemühungen der Stadt um bessere Velowege mitspielen, sagt Wernher Brucks von der städtischen Dienstabteilung Verkehr. Matthias Scharrer 16.03.2022, 17.02 Uhr

Zürich setzt jetzt auf besser markierte, durchgehende und breitere Velowege. Matthias Scharrer

In den letzten zehn Jahren war die Zahl der Velounfälle in Zürich stets gestiegen. Von knapp 300 im Jahr 2012 verdoppelte sie sich auf gut 600 im Jahr 2020. Nun ist erstmals ein markanter Rückgang zu verzeichnen: Letztes Jahr gab es in Zürich 490 Velounfälle, davon 122 mit E-Bikes. Dazu beigetragen haben zum einen der nasskalte Frühling und das durchzogene Wetter im Sommer, wie Wernher Brucks, Leiter Verkehrssicherheit der Stadtzürcher Dienstabteilung Verkehr, am Mittwoch vor den Medien sagte. Zum anderen gebe es Grund zur Annahme, dass sich das Streben der Stadt nach mehr Sicherheit im Veloverkehr auszahlte.

So hätten breitere und durchgehende Velowege, bessere Velowegmarkierungen und neue Tempo-30-Vorgaben an vormals unfallreichen Stellen die Zahl der Unfälle deutlich reduziert. Auch das konsequente Umsetzen des gesetzlich neu an markierten Stellen für Velos erlaubten Rechtsabbiegens bei roter Ampel verbessere die Sicherheit. Dadurch seien nämlich die Velos schon weg, wenn die Autos anfahren. Aber, so Brucks weiter:

«Für uns gibt es keinen Grund, die Anstrengungen für mehr Sicherheit im Veloverkehr zu reduzieren.»

Schliesslich gebe es im Veloverkehr immer noch am meisten verunfallte Personen.

Massiv mehr Unfälle mit Elektro-Trottinetten

Stark zugenommen hat die Zahl der Unfälle mit E-Trottinetten: Seit 2019 verdoppelte sie sich in Zürich auf 91 im Jahr 2021. Die meisten dieser Unfälle ereigneten sich laut Brucks mit den Miettrottinetten, die in den letzten Jahren Zürichs Strassen fluteten.

Eindeutig sei, in welchen Situationen es vor allem zu diesen Unfällen komme: Sie seien grossteils auf Alkohol zurückzuführen und passierten nachts.

Noch nie gab es so wenig Verkehrstote

Im gesamten Kantonsgebiet belief sich die Zahl der Unfälle im Jahr 2021 auf 15'724. Verglichen mit dem Mittel der vorangehenden fünf Jahre bedeutet dies eine Abnahme um drei Prozent. Die Zahl der Verkehrstoten lag mit 20 so tief wie noch nie seit dem Start der Unfallstatistik im Jahr 1956. Und dies, obwohl die Verkehrsdichte weiter zugenommen habe, wie Marius Weyermann, Verkehrspolizeichef der Kantonspolizei, an der Medienkonferenz zur Verkehrsunfallstatistik sagte.

Positiv sei auch die Abnahme der Fussgänger- und Zweiradunfälle um jeweils zwei Prozent. Allerdings stieg die Zahl der Schwerverletzten im Kantonsgebiet ohne die Städte Zürich und Winterthur innert Jahresfrist deutlich an, nämlich von 348 auf 408 Menschen.

Deutlich mehr Motorradunfälle

Dies lag laut Weyersmann vor allem an der Zunahme der Motorradunfälle, die auf mangelnde Fahrpraxis zurückzuführen sind. Sie verdoppelten sich in den letzten beiden Jahren gegenüber dem langjährigen Schnitt.

Hintergrund ist eine Gesetzesänderung: Seit dem 1. Januar 2021 darf grosse Motorräder der Kategorie A nur noch fahren, wer vorher bereits eine Fahrprüfung in einer tieferen Kategorie absolviert hat. Als Folge davon lösten viele kurz vor Inkrafttreten der neuen Regel noch einen Lernfahrausweis für schwere Töffs.

«Die Zahl der Lernfahrausweise in der Kategorie Motorräder lag im Jahr 2021 mit über 12'000 immer noch deutlich über den rund 8000 in den Jahren vor 2020», sagte Weyermann. Zudem seien wohl viele Leute wegen der Coronapandemie für den Arbeitsweg vom öffentlichen Verkehr auf Motorräder umgestiegen.

Die Kantonspolizei werde ihre speziell auf Motorradfahrer ausgerichtete Sicherheitskampagne daher weiterführen. Zum einen mit Plakaten und Videoclips. Zum anderen durch erhöhte Präsenz an einschlägigen Töffstrecken wie im Tösstal oder am Albis. Es sei allerdings davon auszugehen, dass es sich beim Anstieg der Motorradunfälle um einen statistischen Ausreisser handle und deren Zahl in den kommenden Jahren wieder sinken werde.

Mehr Unfälle im Limmattal In den elf Gemeinden des Bezirks Dietikon hat die Zahl der Unfälle im vergangenen Jahr insgesamt zugenommen: 2020 waren es deren 994, im Folgejahr nun 1148. Einen möglichen Grund dafür nannte Sergio Pergher, Gruppenchef Unfallauswertung bei der Kantonspolizei Zürich, am Rande der Medienkonferenz zur Verkehrsunfallstatistik: Baustellen. Sie führen häufig zu Stausituationen. Und denen wollen Verkehrsteilnehmende dann oft im letzten Moment ausweichen, was zu Unfällen führen kann. Um diese These zu belegen, wäre allerdings eine aufwendigere Analyse nötig, betonte Pergher. Fest steht: An Baustellen mangelt es im Limmattal nicht. Da wäre zum einen der Ausbau des Gubristtunnels, zum anderen der Bau der Limmattalbahn. Zudem entstehen vielerorts Neubauquartiere. Markant stiegen die Unfallzahlen letztes Jahr in den Gemeinden Weinigen, Geroldswil, Uitikon, Aesch und Urdorf. Leichte Anstiege gab es in Dietikon, Birmensdorf, Unterengstringen, einen minimen Anstieg in Oetwil an der Limmat. Rückläufig waren die Unfallzahlen 2021 im Vergleich zum Vorjahr in Schlieren und Oberengstringen. Bezirksweit am meisten Unfälle verzeichneten Dietikon (280) und Weiningen (242).