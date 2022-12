Verkehrsunfall Mutmasslicher Raserunfall in Sternenberg fordert zwei Verletzte Beim Selbstunfall eines Autofahrers sind am frühen Donnerstagmorgen in Sternenberg zwei Personen leicht verletzt worden. Unfallursache war mutmasslich massiv übersetzte Geschwindigkeit. 29.12.2022, 16.05 Uhr

Bei einem Unfall in Sternenberg am frühen Donnerstagmorgen wurden zwei Personen leicht verletzt. Kapo Zürich

Der Unfall ereignete sich um 05:45 Uhr am Donnerstag in Sternenberg (Gemeinde Bauma). Ein 19-jähriger Schweizer geriet beim Weiler Gfell in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus und kollidierte mit einem Baum. Der Lenker und seine 22-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein weiterer Mitfahrer blieb unverletzt.