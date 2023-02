Verkehrsunfall Auto landet nach Kollision mit Lieferwagen in Zürcher Garten Am Dienstagnachmittag kollidierte ein Auto mit einem Lieferwagen. Es kippte zur Seite und landete in einem Schrebergarten. Zwei Personen wurden verletzt. 07.02.2023, 17.17 Uhr

In der Zürcher Bändlistrasse stiessen ein Auto und ein Lastwagen zusammen. Stadtpolizei Zürich

Zum Glück ist derzeit nicht die Jahreszeit für Gartenarbeiten: In Zürich-Altstetten ist am Dienstagnachmittag ein Auto nach einem Unfall auf der Seite liegend zum Stillstand gekommen – mitten in einem Familiengarten zwischen Gartenhäuschen und Grillstellen.