Verkehrsunfall 65-jähriger Mann bei Kollision in Bachenbülach schwer verletzt Vier Fahrzeuge sind am Dienstagmorgen kurz nach 6.30 Uhr in Bachenbülach ZH zusammengestossen. Dabei wurde ein 65-jähriger Lenker eines Landwirtschaftsfahrzeugs schwer verletzt. 27.09.2022, 11.32 Uhr

Ein 65-jähriger Lenker eines landwirtschaftlichen Motorkarrens ist am Dienstagmorgen bei einer Kollision in Bachenbülach ZH schwer verletzt worden. Kapo ZH

Der Mann sei mit seinem Motorkarren auf der Churzäglenstrasse Richtung Oberglatterstrasse unterwegs als es im Bereich der Einmündung zu einer Kollision mit einem Personenwagen kam, schrieb die Kantonspolizei Zürich am Dienstag in einer Mitteilung. Der Personenwagen fuhr von Oberglatt in Richtung Bachenbülach.