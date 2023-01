Dietikon Im Dunkeln sehen: Der erste «Promenade Lumière» machte die Spaziergänger auf die Lichtverschmutzung aufmerksam

Der «Licht und Dunkel»-Spaziergang zum Bruno-Weber-Park zog am Mittwochabend rund 20 Personen an. Er ist Teil der Dietiker Freiluft-Kunstausstellung «DietikON», die ihren Fokus in diesem Jahr auf Umweltthemen setzt.