Verkehrspolitik Regierungsrat kritisiert Bundesratsentscheid zur Glattalbahn Der Zürcher Regierungsrat äussert sich enttäuscht zum Entscheid des Bundesrates, die Verlängerung der Glattalbahn vorerst nicht mitfinanzieren zu wollen. Dem Projekt droht deshalb eine jahrelange Verzögerung. 10.06.2022, 16.26 Uhr

Der Bundesrat hat die Verlängerung der Glattalbahn zurückgestuft. Der Zürcher Regierungsrat will sich gegen den Entscheid wehren. Urs Jaudas

Der Bundesrat hat am Freitag bekannt gegeben, welche Projekte er im Rahmen der Agglomerationsprogramme der 4. Generation mit bis zu 40 Prozent mitfinanzieren will. Nicht dabei ist die Glattalbahn-Verlängerung. Für den Zürcher Regierungsrat ist das ein «völlig unerwarteter Entscheid», wie er am Freitagnachmittag mitteilte.