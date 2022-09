Verkehrsdelikte Doch kein Notfall? Bundesgericht hebt Freispruch von Zürcher Raser auf Das Bundesgericht hat den Freispruch für einen Raser aus dem Kanton Zürich aufgehoben: Der Mann war mit dem Sportwagen seines Sohnes 200 km/h auf der Autobahn gefahren, weil seine Frau Medikamente benötigte. 13.09.2022, 13.36 Uhr

Der Angeklagte war angeblich die enorme Stärke des Sportwagens nicht gewohnt, weswegen er die rasante Beschleunigung nicht mehr habe kontrollieren können. Patrick Huerlimann (Themenbild)

Als Grund für seine Raserfahrt gab der Mann an, dass seine Frau an einer Herzkrankheit leide. An diesem Tag habe sie Symptome verspürt, während sie mit dem Sportwagen des Sohnes unterwegs gewesen seien. Er habe ernsthaft befürchtet, sie könnte einen Infarkt haben.