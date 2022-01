Zürich: Bau des Velotunnel unter HB beginnt im Herbst

Verkehr Velotunnel unter dem Zürcher Hauptbahnhof: Bau beginnt im Herbst Im Herbst des laufenden Jahres startet der Ausbau des Velotunnels, der unter dem Zürcher Hauptbahnhof hindurchführt. Im Herbst 2024 soll er eröffnet werden. 25.01.2022, 13.07 Uhr

Das Veloprojekt soll im Herbst 2024 eingeweiht werden. Sandra Ardizzone

Nachdem die Stadtzürcher Stimmberechtigten im vergangenen Juni dem Ausbau des im Rohbau bereits seit längerer Zeit bestehenden Tunnels unter dem Hauptbahnhof zugestimmt haben, soll es nun vorwärts gehen mit der Realisierung des Projekts. Die Bauarbeiten starten im September, wie Stadtrat Richard Wolff (AL) am Dienstag vor den Medien ankündigte.

Wegen der Bauarbeiten muss die Haltestelle Sihlquai/HB in die Limmatstrasse verlegt werden. Während des Einbaus einer Hilfsbrücke kommt es zudem zu einem Unterbruch der Tramverbindung und Auto-, sowie der Fuss- und Veloverkehr müssen teilweise umgeleitet werden.

Im Herbst 2024 schliesslich soll das Projekt, zu dem auch eine weitere Velostation gehört, eingeweiht werden.

So soll der Velotunnel unter dem Zürcher Hauptbahnhof aussehen. Visualisierung: zvg

Über 100 Projekte werden realisiert

Beim Velotunnel handelt es sich um eines der grösseren und wichtigeren von rund 110 Bauprojekten, die in der Stadt Zürich im Jahr 2022 umgesetzt werden. Etliche davon dienen der Verbesserung des Fuss- und Veloverkehrs in der Stadt, einem der Schwerpunkte des von Wolff geführten Tiefbauamts. Eine weiterer Schwerpunkt sind so genannte Hitzeminderungsmassnahmen, wozu etwa das Pflanzen von Bäumen oder das Entsiegeln von Flächen gehört.

Längerfristig für zahlreiche Baustellen sorgen wird der geplante Ausbau der Fernwärme-Netze bis ins Jahr 2040. Der Ausbau wird in Etappen stattfinden und in den jeweils betroffenen Quartieren für fünf bis zehn Jahre erhebliche Bautätigkeiten auslösen. Laut Wolff überwiegt aber der langfristige Nutzen, die Reduktion fossiler Energiequellen, die Belastung durch die Bauarbeiten.

Einschliesslich der Vorhaben, die sich erst in Planung befindet, bearbeitet das Stadtzürcher Tiefbauamt derzeit über 500 Projekte. Die Anzahl Projekte und der finanzielle Aufwand bewegen sich im langjährigen Durchschnitt. (sda)