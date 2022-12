Verkehr VBZ haben Personalmangel und streichen weitere Linien zusammen Bei den Verkehrsbetrieben der Stadt Zürich (VBZ) fehlen nach wie vor Tramfahrerinnen und Busfahrer. Aus diesem Grund müssen die VBZ auch im kommenden Jahr weitere Linien ausfallen lassen und die Abstände zwischen den Verbindungen vergrössern. 06.12.2022, 11.13 Uhr

Reisende steigen in das Tram der Linie 15 beim Helmhaus in Zürich. (6. Januar 2022) Michael Buholzer/KEYSTONE

Die neuen Angebotsreduktionen treten auf den 9. Januar in Kraft und gelten voraussichtlich bis Frühling, wie die VBZ am Dienstag mitteilten. So bleibt die Tramlinie 15 weiterhin eingestellt. Die Linie 17 wird zudem neu am Abend und am Sonntag gestrichen.