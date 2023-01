Polizei stoppt Geisterfahrer auf der A52 nach Hinwil

Verkehr Polizei stoppt Geisterfahrer auf der A52 in Hinwil Die Kantonspolizei Zürich hat am Freitagmorgen auf der A52 in Hinwil einen Falschfahrer gestoppt. Der 68-jährige Schweizer war mit einem landwirtschaftlichen Motorkarren unterwegs. 20.01.2023, 15.32 Uhr

Der Kantonspolizei gelang es, den Falschfahrer bei einem Autobahnkreisel zu stoppen. (Themenbild) Sandra Ardizzone

Mehrere Verkehrsteilnehmende haben den Falschfahrer am Freitag kurz vor 6 Uhr telefonisch gemeldet, teilte die Kantonspolizei Zürich am Freitag mit. Das Fahrzeug sei ihnen auf der A52 in Richtung Zürich entgegengekommen.