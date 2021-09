Verkehr Mehr Schub für die Veloförderung im Kanton Zürich ist gefordert Der Kanton Zürich soll künftig die bewilligten Gelder fürs Veloförderprogramm stärker ausschöpfen, verlangt der Kantonsrat. In den letzten zehn Jahren verwendete die Regierung nur einen Viertel davon. Matthias Scharrer 06.09.2021, 18.41 Uhr

1200 Schwachstellen im Velowegnetz des Kantons Zürich gilt es zu beheben.

Der Kanton Zürich muss bei der Veloförderung einen Zacken zulegen. Das verlangt der Kantonsrat im Zusammenhang mit dem Veloförderprogramm für die nächsten zehn Jahre, wie er am Montag beschlossen hat.

Hintergrund: Von den 20 Millionen Franken, die vor gut zehn Jahren für das erste kantonale Veloförderprogramm bewilligt worden waren, hat der Kanton gerade mal einen Viertel ausgegeben. Nun ist das Nachfolgeprogramm lanciert. Dafür stehen zwölf Millionen Franken zur Verfügung, wiederum verteilt auf zehn Jahre. Um sicherzustellen, dass die Regierung das Geld auch einsetzt, hat der Kantonsrat jetzt festgelegt, dass sie zur Halbzeit eine Zwischenbilanz vorlegen muss. Wenn dabei der Kredit zu weniger als 40 Prozent ausgeschöpft ist, kann das Geld auch für nicht-kantonale Veloförderungsprojekte zum Einsatz kommen.

Man habe einfach nicht an die Velos gedacht

SVP, FDP und die Mitte wollten den 40-Prozent-Zusatz ablehnen. Doch die Mehrheit sah es anders. Rosmarie Joss (SP, Dietikon) erläuterte am Beispiel der flankierenden Projekte zur Limmattalbahn, worum es gehe. So seien beim Bau der Schönenwerdbrücke einst zusätzliche Gelder locker gemacht worden mit dem Argument, dies diene auch der Veloförderung. Doch die längst angekündigte Veloschnellroute fehle noch – und damit auch der Anschluss an die Veloinfrastruktur auf der Brücke.

Ein weiteres Beispiel: Nach dem Bau eines Kreisels in Dietikon habe sie bei den kantonalen Planern nachgefragt, ob sie die Velos vergessen hätten. Nein, man habe einfach nicht daran gedacht, sei die Antwort gewesen. Fazit der Dietiker SP-Kantonsrätin:

«Velowege führen halt von Staatsstrasse zu Gemeindestrasse zu Staatsstrasse und gehen darum vergessen.»

Genau deshalb sei es wichtig, dass künftig Gelder aus dem kantonalen Veloförderprogramm auch für nicht-kantonale Projekte zum Einsatz kommen können. Dies könnten auch Projekte von Gemeinden sein, nicht nur von Velo-Interessenverbänden, betonte Joss.

Letzteres hatte die SVP befürchtet. Sie sprach sich gegen das zweite kantonale Veloförderprogramm aus, blieb damit aber in der Minderheit. Auch die FDP sah kein Problem darin, wenn bewilligte Gelder für die Veloförderung nicht ausgegeben würden, wie Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) sagte.

Anders die Vertreter der Ökoallianz, die im Kantonsrat die Mehrheit stellen: «Wo kein Wille ist, da ist auch kein Veloweg», sagte Florian Meier (Grüne, Winterthur). So habe der Kanton im Rahmen des ersten Veloförderprogramms zwar ein Bike-and-Ride-Konzept erarbeitet, es dann aus Spargründen aber nicht umgesetzt. Auch die vom Kanton ermittelten 1200 Schwachstellen im kantonalen Velowegnetz müssten nun behoben werden. «Wir wollen, dass sich der Veloverkehr neben dem motorisierten Individualverkehr und dem öffentlichen Verkehr zu einem gleichberechtigten Pfeiler entwickelt», sagte Meier.

Carmen Walker Späh: 28 von 33 Massnahmen umgesetzt

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) verteidigte das Vorgehen des Kantons: Von 33 Massnahmen des ersten Veloförderprogramms seien 28 erfolgreich umgesetzt worden. Sie zeigte sich überzeugt, dass die Mittel des Veloförderprogramms künftig ausgeschöpft würden. Dieses zielt primär auf konzeptionelle, qualitätssichernde und kommunikative Massnahmen ab. In Walker Spähs Worten: «Die Volkswirtschaftsdirektion stupft nur an.»

Für die bauliche Behebung der Schwachstellen im Velowegnetz sei die seit 2019 von Martin Neukom (Grüne) geführte Baudirektion zuständig. Vorgesehen sind dafür gemäss Regierungsrat jährlich 20 Millionen Franken.