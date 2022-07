Verkehr Das sind die Unfallschwerpunkte im Kanton Zürich – und so sollen sie sicherer werden Von der Pannenstreifen-Umnutzung beim Limmattaler Kreuz bis zur Veloschranke beim Bahnübergang in Wädenswil: Die Pläne, mit denen Unfallschwerpunkte im Kanton Zürich entschärft werden sollen, betreffen viele Verkehrsteilnehmende. Eine Übersicht. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 04.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einer der Unfallschwerpunkte im Kanton Zürich 2021 lag in Dietlikon. Bild vom Unfall am 2. September 2021. Kapo Zürich/zvg

Es geschah im Feierabendverkehr: Kurz vor 18 Uhr prallte beim Abbiegen in Dietlikon ein Personenwagen mit einem Lastwagen zusammen. Der Autofahrer musste mittelschwer verletzt ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Zürich (Kapo) Anfang September meldete. Die Unfallstelle an der Alten Winterthurerstrasse in Dietlikon findet sich weit oben auf einer Liste der Unfallschwerpunkte im Kanton Zürich wieder, die die Kapo nun auf Anfrage dieser Zeitung herausgegeben hat.

Sie umfasst insgesamt zehn Orte, an denen der Schwellenwert für einen Unfallschwerpunkt im vergangenen Jahr klar überschritten wurde. Die Kapo bezeichnet sie mit der Kategorie A. An zwei dieser zehn Orte wurden bereits Massnahmen zur Verbesserung der Sicherheit umgesetzt, wie Kapo-Sprecher Florian Frei auf Anfrage sagt. So gab es in Egg bei der Ein- und Ausfahrt der A52 temporäre bauliche Massnahmen mit begleitender Temporeduktion. Und in Wädenswil bekamen Velofahrende bei der Sanierung des Bahnübergangs Seestrasse/Südostbahn eine speziell für sie eingebaute Bahnschranke.

Bei zwei weiteren Unfallschwerpunkten sind laut Frei konkrete Massnahmen vorgesehen. So sei an der Alten Winterthurerstrasse in Dietlikon eine Sanierung des Verkehrsknotens in Planung. Auch im Klotener Stadtzentrum bei der Kreuzung Schaffhauser-/Flughafen-/Dorfstrasse soll eine Knotensanierung mehr Sicherheit schaffen, insbesondere für Fussgänger.

Zu gute Sicht kann auch für Unfälle sorgen

Beim Unfallschwerpunkt in Wil wurde bereits vor über drei Jahren als Sofortmassnahme eine Sichtschutzwand errichtet, «um das zu gute Sichtfeld einzuengen», wie Gemeindeschreiberin Katja Wickihalder auf Anfrage schreibt. Zu gute Sicht verleite bisweilen zu unvorsichtigem Verkehrsverhalten, erklärt Kapo-Sprecher Frei.

Doch inzwischen sei an der gleichen Stelle in anderer Fahrtrichtung ein neuer Unfallschwerpunkt entstanden. Deshalb figuriert der Ort nun mit Oetwil am See, Opfikon, Regensdorf, Wädenswil und Wetzikon auf der Kapo-Liste jener Unfallschwerpunkte der Kategorie A, bei denen noch keine Verbesserungen geplant oder umgesetzt sind.

«Wir analysieren jeweils aufgrund der Datenlage und mit Begehungen vor Ort, was man für Massnahmen umsetzen kann», erklärte Frei. Einfache Massnahmen würden schnell realisiert. Bei aufwendigeren Sanierungen könne es länger dauern. Und manchmal würden sich Massnahmen auch erübrigen, weil sich der Verkehr insgesamt verlagert habe. Als Beispiel nennt er die Eröffnung der Zürcher Westumfahrung im Jahr 2009.

Unfallschwerpunkt Nordumfahrung

Limmattaler Kreuz: Der Ausbau der Nordumfahrung mit der dritten Gubrist-Tunnelröhre sowie die Umnutzung von Pannenstreifen sollen laut Bundesamt für Strassen die Verkehrssicherheit erhöhen. zvg/Astra

Die von der Kantonspolizei veröffentlichte Liste umfasst nur Unfallschwerpunkte auf Staatsstrassen, für die der Kanton zuständig ist. Ein weiterer wichtiger Akteur ist das für Nationalstrassen zuständige Bundesamt für Strassen (Astra). Aktuell verzeichnet es im Kanton Zürich 14 Unfallschwerpunkte.

Davon befinden sich drei an der Nordumfahrung Zürich, einmal auf Weininger und zweimal auf Regensdorfer Gebiet. Mit dem Ausbau der Nordumfahrung soll sich der Verkehr hier verflüssigen, was gemäss Astra zu weniger Unfällen führen dürfte.

Unfall auf der Nordumfahrung bei der Überdeckung Katzensee. Kapo Zürich/zvg

Bis das auf 1,5 Milliarden Franken veranschlagte Projekt fertig ist, dauert es allerdings noch: Die dritte Gubrist-Röhre wird laut Astra im ersten Quartal 2023 eröffnet; anschliessend folgt bis 2027 die Sanierung der beiden bisherigen Gubrist-Tunnelröhren.

Umstrittene Pannenstreifen-Umnutzungen

Auf Dietiker Gebiet befindet sich im Bereich Limmattaler Kreuz ebenfalls ein Autobahn-Unfallschwerpunkt. Für flüssigeren Verkehr sollen hier künftig mehrere Umnutzungen von Pannenstreifen zu Fahrstreifen sorgen, wie Astra-Sprecher Jérôme Jacky auf Anfrage sagte. Allerdings sei dieses Projekt noch nicht rechtskräftig und werde frühestens 2026 umgesetzt.

Gleich vier Unfallschwerpunkte finden sich bei der Autobahn A1 im Raum Wallisellen, der meistbefahrenen Strecke der Schweiz. Auch hier plant das Astra, den Verkehr zu verflüssigen, indem teils Pannenstreifen zu Fahrspuren umgenutzt werden sollen. Gegen das Projekt sind jedoch noch Einsprachen vor Bundesgericht hängig. «Mit einem abschliessenden Urteil des Bundesgerichts kann bis Ende 2022 gerechnet werden», so Jacky.

A1 bei Wallisellen: Auf dem meistbefahrenen Strassenabschnitt der Schweiz gibt es gleich vier Unfallschwerpunkte. Matthias Scharrer

Andernorts kam die Pannenstreifen-Nutzung laut Jacky bereits zustande: Zwischen Oberwinterthur und Winterthur-Ohringen etwa könne der Pannenstreifen bei erhöhtem Verkehrsaufkommen temporär als zusätzliche Fahrspur freigegeben werden. Wegen Bauarbeiten seien die Anlagen aber aktuell nicht in Betrieb.

Mehr Sicherheit durch Temporeduktionen

Ein anderes Mittel für einen besseren Verkehrsfluss und mehr Verkehrssicherheit setzt das Astra zurzeit beim Autobahnabschnitt zwischen Effretikon und Ohringen um: Hier signalisieren voraussichtlich ab 2023 je nach Verkehrslage elektronische Anzeigetafeln Temporeduktionen auf 100 oder 80 Stundenkilometer. Zudem wird gemäss Jacky zwischen Töss und Wülflingen ebenfalls der Pannenstreifen zu den Spitzenzeiten als zusätzliche Fahrspur zur Verfügung stehen.

Weitere Unfallschwerpunkte verzeichnet das Bundesamt in Zürich, Opfikon, Wangen-Brüttisellen sowie beim Autobahnanschluss Henggart. Nachdem bei Letzterem bereits 2021 als Sofortmassnahme die Höchstgeschwindigkeit von 80 auf 60 km/h gesenkt wurde, sind nun noch bauliche Anpassungen ab 2025 in Planung. Welche Unfallschwerpunkte sich zudem in den Zuständigkeitsgebieten der 162 Zürcher Gemeinden befinden, gab die Kantonspolizei auf Anfrage nicht bekannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen