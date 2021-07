Verkehr Carsharing und Ladestationen: Stadt Zürich baut Parkplätze um Auf dem Parkplatz der Wohnsiedlung Riedtli setzt die Stadt Zürich ein Pilotprojekt um: Bewohnerinnen und Bewohner sowie Auswärtige können Carsharing-Angebote und E-Lastenvelos nutzen. Zudem werden mehr als die Hälfte der Abstellplätze elektrifiziert. 01.07.2021, 12.31 Uhr

Die Riedtli-Siedlung wird zum Pilotprojekt. Keystone

(sda) Die Stadt Zürich will so eine umweltfreundlichere Mobilität fördern, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das Pilotprojekt, das die Riedtli-Bewohnenden mit einer Umfrage zum Thema Mobilität selber in Gang gesetzt haben, soll auf weitere städtische Siedlungen ausgedehnt werden.