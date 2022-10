Zwei Fahrzeugeinbrecher in Zürich verhaftet

Verhaftungen Zwei Männer nach Dutzenden Fahrzeugeinbrüchen in Zürich verhaftet Die Stadtpolizei Zürich hat am Dienstagabend und Mittwochmorgen zwei mutmassliche Fahrzeugeinbrecher verhaftet. Ein 37-jähriger Schweizer wurde in Schwamendingen auf frischer Tat ertappt. Die Polizei klärt nun, ob er für mehrere Dutzend Fahrzeugeinbrüche verantwortlich ist. 19.10.2022, 13.37 Uhr

Die Polizei konnte zwei Fahrzeugeinbrecher festnehmen. (Symbolbild) Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Ausserdem meldete eine aufmerksame Anwohnerin, dass ein Mann in der Müllerstrasse eine Autoscheibe eingeschlagen habe. Rund zwei Minuten nach dem Notruf rückte eine Streifenwagenpatrouille an und verhaftete einen 20-jährigen Marokkaner, wie die Stadtpolizei am Mittwoch mitteilte. (sda)