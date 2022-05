Velofestival An der Cycle Week dreht sich alles ums Rad Der Eröffnungstag der Cycle Week bot Einblicke zur aktuellen Lage der Zweiradbranche und -politik. Das Festival an der Europaallee in Zürich und beim Testcampus Brunau dauert noch bis Sonntag. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 12.05.2022, 18.51 Uhr

Nebst den Ständen von über 100 Ausstellern stehen an der Cycle Week auch Showeinlagen auf dem Programm. Matthias Scharrer

Ob Velos, Mountainbikes, Scooter, elektrisch oder muskelbetrieben: Das Geschäft mit den leichten Zweirädern boomt. Zunehmenden Schub gab die Coronapandemie, was zu massiven Lieferengpässen führte. «Das gab’s noch nie, dass auf allen fünf Kontinenten gleichzeitig die Nachfrage so stieg», sagte Richard Merz, Geschäftsführer vom Shimano-Importeur Fuchs Movesa, am Donnerstag in einer Gesprächsrunde zur Eröffnung der Cycle Week an der Zürcher Europaallee. «Erstmals in der Weltgeschichte wollten alle Velo fahren.»

Inzwischen hat sich die Situation punkto Lieferengpässe laut Merz etwas verbessert: «Wir bekommen aktuell die Waren, die wir vor zwei Jahren bestellt haben.» Velo-Importeur Dirk Kurek fasste die Situation so zusammen: «Im Grunde sind genug Velos da. Was ein bisschen leidet, ist das Erfüllen individueller Wünsche.»

Man müsse bei der Farbe seines neuen Velos oder der exakten Motorstärke des E-Bikes als Kunde zurzeit kompromissbereit sein, bestätigt ein E-Bike-Händler an einem der Stände. Schliesslich führe die Lockdown-Situation in China immer noch dazu, dass Hunderte von Containerschiffen in Schanghai blockiert seien. Und der Grossteil der Velokomponenten stammt aus Ländern wie Taiwan, China, Vietnam und Indonesien.

Für zehn Franken Eintritt alle möglichen Velos testen

Im Rahmen der Cycle Week können Interessierte nun noch bis am Sonntag in Zürich die neuesten Produkte besichtigen und ausprobieren. Die Messe findet entlang der Europaallee und der Lagerstrasse beim Hauptbahnhof sowie auf der Allmend Brunau hinter der Saalsporthalle statt. Nebst den Ständen von über 100 Ausstellern sind auch Showeinlagen und Unplugged-Konzerte auf dem Programm. Beim Testcampus Brunau kann man für 10 Franken Eintritt alle möglichen Velos ausprobieren.

Interessierte können auf der Allmend Brunau das Velo ihrer Träume testen. Matthias Scharrer

Zudem finden diverse Workshops statt, an denen man seine Fahrkenntnisse auf allen möglichen Zweirädern vom E-Scooter bis zum Moutainbike verbessern kann. Und eine Versicherung bietet einen kurzen Checkup-Service fürs mitgebrachte eigene Velo an.

Auch die Stadt Zürich ist mit Ständen und einem Sicherheitsparcours präsent. «Wir haben nach wie vor zu viele Velounfälle», sagte Stadträtin Karin Rykart (Grüne) an der Eröffnung. Dass Zürich kürzlich bei einer Umfrage von allen Schweizer Städten als Velostadt am schlechtesten abschnitt, sei für sie nicht ganz nachvollziehbar. «Wir haben viel verbessert in den letzten Jahren», so Rykart. «Unfallschwerpunkte schauen wir an und reagieren schnell mit Massnahmen. Und bis 2030 wollen wir ein durchgehendes Veloroutennetz umsetzen.»

Für Diskussionen sorgen auch immer wieder die Leih-Elektroscooter, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Fünf Anbieter mit je 800 Leihfahrzeugen sind derzeit in Zürich auf dem Markt. Einer von ihnen ist das Unternehmen Voi, das ebenfalls mit einem Stand präsent ist.

Wer den Scooter richtig parkt, kriegt Rabatt

Ein Voi-Vertreter betont, man tue viel, um die Kundschaft zu einem allgemein verträglichen Verhalten zu bringen. So erhalte 50 Rappen Rabatt, wer den Scooter an den dafür vorgesehenen Parkplätzen abstelle. Und im Zürcher Niederdorf werde die Geschwindigkeit der Elektroroller automatisch von 20 auf 5 Stundenkilometer reduziert.

Die Scooter seien aber durchaus eine sinnvolle Ergänzung zum öffentlichen Verkehr, gerade auf der ersten oder letzten Meile. Und ein Auto nehme immer noch deutlich mehr Platz in Anspruch.

Cycle Week Zürich, bis 15. Mai, Festival Europaallee 11–19 Uhr, Sonntag bis 17 Uhr. Testcampus Brunau Freitag 14–19h, Samstag 11–19h, Sonntag 11–17h.

