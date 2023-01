Drogenhandel: Mann kurz vor Entlassung erneut verhaftet

Untersuchungshaft Mann handelt wenige Wochen vor der Entlassung wieder mit Drogen Nun klickten wieder die Handschellen: Nach mehrjähriger Freiheitsstrafe wurde ein Mann kurz vor seiner Freilassung erneut beim Drogenhandel erwischt. 23.01.2023, 16.21 Uhr

Kurz vor seiner Entlassung wurde ein Mann beim Drogenhandel erwischt. (Symbolbild) Kantonspolizei Solothurn / Solothurner Zeitung

Die Kantonspolizei Zürich hat einen Mann verhaftet, der noch während seiner Zeit im Strafvollzug wieder angefangen haben soll, mit Drogen zu handeln. Statt bald in Freiheit entlassen zu werden, sitzt der Mann nun in Untersuchungshaft.

Der Mann verbüsst aktuell eine mehrjährige Freiheitsstrafe und lebte seit mehreren Monaten in einem Wohn- und Arbeitsexternat. Er hatte also schon mehrere Vollzugslockerungen hinter sich und lebte und arbeitete bereits ausserhalb der Gefängnismauern, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte.

In einigen Wochen wäre er komplett in Freiheit entlassen worden. Doch nun klickten wieder die Handschellen, die Staatsanwaltschaft eröffnete eine neue Strafuntersuchung. Genauere Angaben zum Verdächtigen machte Justizvollzug und Wiedereingliederung auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA nicht. (sda)