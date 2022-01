Im Kloster Fahr entstehen unverkennbare Gewänder für Geistliche

Fahr Kloster-Schneiderin: «Barocke Gewänder kommen für uns nicht in Frage» Im Kloster Fahr entstehen Messgewänder und Talare. Das Geschäft floriert auch während der Pandemie. Altershalber benötigen die Nonnen stetig mehr Unterstützung von weltlichen Schneiderinnen und Weberinnen. Lydia Lippuner Jetzt kommentieren 25.01.2022, 04.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sie ist fasziniert vom modernen Design der Gewänder: Manuela Camichel leitete die Paramentenwerkstatt in den letzten drei Jahren, nun strebt sie eine berufliche Neuorientierung an. Valentin Hehli Schwester Bernadette webt bereits seit fast 50 Jahren: «Während ich die Garne aufspule, bete ich jeweils», sagt sie. Valentin Hehli Sie entwickelt neue Designs für die Stolas: «Ich webe auch meine Gedanken für diejenigen, die sie tragen, mit in den Stoff», sagt Schwester Matthäa. Valentin Hehli Sie ist öfters auch samstags im Nähatelier anzutreffen: Schwester Andrea näht Ministrantengewänder. Valentin Hehli Nichts für fahrige Hände: Die verschiedenen Fäden werden von Hand zu Tüchern verwoben. Valentin Hehli Eigenes Farbkonzept: Die Fäden werden teilweise eigens für die Paramentenwerkstatt im Kloster Fahr eingefärbt. Valentin Hehli Weltliche Mitarbeiterinnen: In der Paramentenwerkstatt arbeiteten etwa gleich viele externe Mitarbeiterinnen wie Nonnen an den Gewändern und Altartüchern. Valentin Hehli

Im Dachgeschoss des Klosters Fahr geht es laut zu und her. Webstühle klappern und Webschiffchen sausen hin und her. Hier werden sogenannte Paramente hergestellt, das sind Messgewänder, Talare und Stolen für Seelsorgerinnen und Seelsorger sowie Altartücher. Das Handwerk hat in den Frauenklöstern bereits eine jahrhundertelange Tradition, doch mittlerweile gehören die Kloster-Fahr-Nonnen zu den letzten, die dieses aufwendige Kunsthandwerk in der Schweiz noch ausführen.

«Ich bin begeistert von der Qualität der Textilien», sagt Manuela Camichel. Sie leitet die Paramentenwerkstatt seit drei Jahren. Zur Herstellung gehört nicht nur das Nähen, sondern auch das Weben der Stoffe. Diesen Aufwand sieht man sowohl dem Endprodukt als auch dem Preis an. Ein Messgewand kostet rund 3000 Franken. Camichel sagt:

«Dafür kann man unsere Messgewänder problemlos 50 Jahre tragen.»

Camichel wird die Näherei im Kloster Fahr in wenigen Monaten verlassen und sich neu orientieren. «Meine Stelle übernimmt eine Mitarbeiterin, für sie suche ich nun Ersatz», sagt Camichel. Eine Schneiderin oder Weberin zu finden, ist nicht immer einfach. Das hat mit zwei Besonderheiten zu tun: Einerseits sind die Paramente ein unkonventionelles Fachgebiet und andererseits unterscheidet sich das Arbeitsumfeld im Kloster von dem einer gewöhnlichen Schneiderei. «Wir arbeiten mit Schwestern zusammen, das macht es speziell und schön», sagt Camichel. Sie werde diesen Teil der Arbeit auf alle Fälle vermissen.

Beten und Fäden aufspulen

Die Schwestern sind es denn auch, die das langjährigste Wissen über die sakralen Gewänder haben. Sie geben es meist mündlich an die nächste Generation weiter. Das ist nun besonders wichtig, da sie altershalber stets mehr Unterstützung von weltlichen Schneiderinnen und Weberinnen benötigen. Mit dem Pensionsalter ist für die Nonnen der Austritt aus der Werkstatt jedoch nicht besiegelt. Schwester Bernadette geht beispielsweise mit 85 Jahren immer noch der benediktinischen Tradition ora (bete) et labora (und arbeite) nach. Seit fast 50 Jahren sitzt sie am hölzernen Webrahmen und schickt das Webschiffchen abwechselnd mit Seidengarn und mit einem Wolle-Mohair-Garn über den Rahmen. Sie sagt: «Während ich die Garne aufspule, bete ich jeweils.»

Schwester Matthäa hat ebenfalls schon jahrzehntelange Erfahrung am Webstuhl. Sie ist der kreative Kopf hinter den farbigen Stolas. «Die Gewänder sind Amtsroben, an denen man wenig verändern kann. Doch bei den Motiven können wir etwas variieren und neue Dinge entwickeln», sagt Camichel. Während Schwester Matthäa die Fäden im Webstuhl aufspannt, erzählt sie, wie sie zu Beginn ins kalte Wasser geworfen worden sei, mittlerweile habe die Arbeit am Webstuhl aber etwas Meditatives für sie. Sie sagt:

«Ich webe auch meine Gedanken für diejenigen, die sie tragen, mit in den Stoff.»

Zudem sei es schön, etwas Sinnvolles zu tun und nicht herumsitzen zu müssen. Auch Schwester Andrea arbeitet trotz ihrer 80 Jahre noch gerne in der Näherei. Da sie sich jeweils viel für die Woche vornehme, komme sie auch am Samstag in die Nähstube, um die Ministrantengewänder fertigzunähen.

Geometrische Formen statt Spitzen und Goldfäden

Das Geschäft mit den sakralen Textilien läuft gut. «Wir merkten keinen Verkaufseinbruch während der Coronakrise, sondern konnten stetig weiterverkaufen», sagt Camichel. Die Gewänder seien besonders in der Schweiz und in Deutschland sehr beliebt.

Dabei habe es sich bewährt, dass man nicht alles anbiete, sondern auf Erkennbarkeit setze. «Man kann bereits von weitem erkennen, dass eine Stola aus dem Kloster Fahr stammt», sagt Camichel. So verwenden die Näherinnen keine Goldfäden oder Spitzen und weben stattdessen zeitlose geometrische Formen. «Barocke Gewänder kommen für uns nicht in Frage», sagt Camichel. Denn die Offenheit des Klosters Fahr solle sich auch in den Gewändern spiegeln. Diese Zukunftsgewandtheit zeige sich schliesslich auch bei den Endkunden, den Bistümern und Pfarreien, die die Textilien aus der Paramentenwerkstatt kaufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen