ETH: Dank Zertifikat ist viel mehr Präsenzunterricht möglich

Universität ETH-Rektorin: Dank Zertifikat sind viel mehr Präsenzstunden möglich Auch die Zürcher ETH beginnt nun mit der Zertifikatspflicht. Online-Angebote und Testcenter werden für Ungeimpfte erst einmal bestehen bleiben. Höchste Priorität hätte jedoch die Präsenz. 17.09.2021, 15.41 Uhr

Tests an der ETH sind vorerst nur bis Ende September gratis. Alessandro Della Be

An der ETH gilt - wie an vielen Hochschulen - eine Zertifikatspflicht: Dies sei nicht mit einer Impflicht gleichzusetzen, hält Rektorin Sarah Springman fest. Aber: «Wir wollen verhindern, dass Geimpfte durch individuelle Entscheide von Nichtgeimpften Nachteile in Kauf nehmen müssen.»