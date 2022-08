Universalgelehrter Vom Glauben an Drachen zum Klimawandel: Was uns Johann Jakob Scheuchzer noch zu sagen hat Er brachte aufklärerisches Denken nach Zürich. Und fragte sich schon vor 300 Jahren, was passiert, wenn die Gletscher schmelzen. Eine neue Biografie zeigt Johann Jakob Scheuchzers Aktualität auf – und wie die Bibel ihm den Blick verstellte. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 12.08.2022, 15.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Johann Jakob Scheuchzer, porträtiert um 1731. Zentralbibliothek Zürich/ zvg

Johann Jakob Scheuchzer? Der Zürcher Universalgelehrte, nach dem eine Strasse im Stadtkreis 6 benannt wurde, ist heute weitgehend vergessen. Dabei schuf er unter anderem Grundlagen für die Klimaforschung in der Schweiz. Zu seinem 350. Geburtstag am 2. August ist nun ein neues Buch über ihn erschienen.

«Pionier der Alpen- und Klimaforschung» lautet der Untertitel des soeben im Zürcher Chronos Verlag veröffentlichten Buchs über Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733). Der Historiker Urs B. Leu, Leiter der Abteilung Alte Drucke der Zentralbibliothek Zürich, rückt damit einen besonders aktuellen Aspekt von Scheuchzers Schaffen in den Fokus: die Klimaforschung. Sie ist auch Gegenstand der Ausstellung, die ab 2. September unter dem Titel «Wind und Wetter. Das Klima in Zürich seit der Steinzeit» in der Zentralbibliothek zu sehen ist.

Doch Leu will Scheuchzers Wirken umfassend darstellen. Er würdigt ihn mit den Worten: «Scheuchzer hat wie ein Fackelträger das Licht der deutschen, englischen und niederländischen Naturwissenschaften der Frühaufklärung in die Limmatstadt getragen.» Wer also war Johann Jakob Scheuchzer?

Hexenprozesse und neuzeitliche Denker

Das Zürich, in dem er gross wurde, war mit knapp 12'000 Einwohnerinnen und Einwohnern im internationalen Vergleich eher eine Kleinstadt. 1701 fanden dort die letzten Hexenprozesse statt. Doch jüngere Bürger, darunter auch Scheuchzer, versammelten sich zur gleichen Zeit in gelehrten Gesellschaften, um die rationalistischen Ideen neuzeitlicher Denker wie Descartes und Kopernikus zu diskutieren.

Zürich um 1738. Johann Caspar Ulinger/ Baugeschichtliches Archiv Zürich

Schon als Dreijährigen hatten seine Eltern – der Vater war Mediziner – Johann Jakob Scheuchzer in die Deutsche Schule am Zürcher Neumarkt geschickt. Ab dem siebten Lebensjahr besuchte er die Lateinschule am Grossmünster, wo sein Grossvater mütterlicherseits unterrichtete. Ab 13 lernte Scheuchzer im Collegium Humanitatis im Fraumünsterstift Logik, Katechetik, Hebräisch, Lateinisch und Griechisch. Es folgte die Ausbildung an der damals höchsten Zürcher Bildungsinstitution, dem Collegium Carolinum.

Für seine Studienjahre bewilligte ihm der Zürcher Rat 1691 ein vierjähriges Stipendium. Es folgten Aufenthalte an der Universität Altdorf bei Nürnberg sowie im holländischen Utrecht – und das Bekenntnis zum neuzeitlich-kopernikanischen Weltbild, wonach die Erde eine Kugel ist und um die Sonne kreist.

Als Feldarzt sammelte er Material zur Beschreibung der Schweiz

1695 kehrte Scheuchzer nach Zürich zurück und hielt in Gesellschaften junger Gelehrter Referate über sein angesammeltes Wissen. Zwei Jahre später heiratete er die vermögende Susanna Vogel, Tochter eines Ratsmitglieds und Wirtes. Sie kauften das Haus an der Trittligasse 5 und hatten vier Söhne – «mindestens», wie Leu schreibt.

Trittligasse in Zürich: Das war Scheuchzers Wohngegend. Aurelian Baldinger

Scheuchzer arbeitete als Arzt, Mathematikprofessor und Bibliotheks- und Museumskurator in der Zürcher Stadtbibliothek, die damals in der Wasserkirche untergebracht war. Er nahm regelmässig Studenten bei sich zu Hause auf, um sie aufs Medizinstudium vorzubereiten.

Zudem diente er im Zweiten Villmerger Krieg, der die Vormachtstellung der Katholiken in der Eidgenossenschaft beendete, als Feldarzt und sammelte dabei eifrig Material für seine geplante «Beschreibung der Schweiz». Zudem bewilligte ihm der Zürcher Rat während dreier Jahre finanzielle Unterstützung für seine geplante Naturgeschichte der Schweiz.

Übertriebene Drachengeschichten

Bei einem Dutzend Alpenreisen hatte Scheuchzer sich von 1694 bis 1711 mit der Schweizer Naturgeschichte vertraut gemacht. So ganz lösen konnte er sich von voraufklärerischen Vorstellungen allerdings nicht: So hatten auch Drachen in seiner Beschreibung der helvetischen Bergwelt noch Platz.

Allerdings hielt er später fest, dass die überlieferten Erzählungen von Drachen zumeist auf Hörensagen beruhten und die Grösse der Drachen oder grossen Schlangen stark übertrieben sei:

«Die grösste Art Schlangen, welche heute bekannt (…) kommen aufs Höchste auf 18 bis 24 Schuhe (5,4–7,2 Meter) und können ganze Rehe und Menschen verschlingen»,

schrieb Scheuchzer in seinem naturwissenschaftlichen Kommentar zum biblischen Buch Hiob.

Mit dem Barometer im Gehstock durch die Schweiz

Für seine Forschungen zur Schweizer Landeskunde veröffentlichte Scheuchzer 1699 auch einen Fragebogen, den er unter vielen seiner über 700 Briefpartner streute. Diese verteilten ihn in ihrem jeweiligen Umfeld weiter. So sammelte er Informationen aus verschiedenen Kantonen über deren Natur, Geografie und Geschichte. Einen Themenschwerpunkt der insgesamt 189 Fragen bildeten Klima und Witterung.

Da der Rücklauf der Umfragebögen zu wünschen übrig liess, unternahm Scheuchzer selbst mit Mitstreitern mehrere Reisen durch die Schweiz. Mit seinem Barometer im Gehstock nahm er dabei auch Höhenmessungen vor.

Ergebnisse seiner Forschungen veröffentlichte Scheuchzer in der von ihm ins Leben gerufenen Zeitschrift «Seltsame Naturgeschichten des Schweizer-Lands», die von 1705 bis 1707 erschien. Zielpublikum waren Gelehrte und Laien. Scheuchzer bat das Publikum, ihm Weiteres zu berichten und seine Ansichten zu verbessern. Er wollte ein interaktives Medium.

Schon Scheuchzer warnte vor Klimaerwärmung

Isaac Newton finanzierte die Publikation von Scheuchzers Alpen-Reiseberichten in England mit. zvg

Reisebeschreibungen von Scheuchzer erschienen auch in London und Amsterdam. 1703 war es ihm gelungen, Mitglied der renommierten Londoner Royal Society zu werden, die daraufhin einige seiner Reiseberichte aus den Schweizer Alpen unter dem Titel «Itinera alpina» druckte; Royal-Society-Präsident Isaac Newton, einer der bedeutendsten Wissenschafter jener Zeit, beteiligte sich persönlich an den Druckkosten.

1716 bis 1718 kamen drei weitere Bände von Scheuchzers «Natur-Geschichten des Schweitzerlands» heraus. Darin lobte er das raue Schweizer Klima. Und warnte vor den möglichen Folgen einer Klimaerwärmung: Das Schmelzen der Gletscher könne zu Überschwemmungen und Berggeröll-Abgängen führen.

Schmelzender Gletscher: Schon Scheuchzer warnte vor 300 Jahren vor den Folgen einer Klimaerwärmung. René Fuchs

Auch ein gemächliches Auftauen der alpinen Eisschichten hätte schwerwiegende Folgen, wie der Aufklärer Scheuchzer vor fast 300 Jahren schrieb:

«Hierdurch würden die niedrigsten an das Meer gränzenden Länder überschwemmet und ganze Nationen aus ihren kostlichsten Landen vertrieben.»

Er lebte in der «kleinen Eiszeit»

Seine Worte klingen aus heutiger Sicht bestürzend aktuell. Allerdings steckten dahinter nicht prophetische Fähigkeiten, die ihn Probleme des 20. und 21. Jahrhunderts erahnen liessen. Vielmehr war er vom zeitgenössischen Universalgelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz inspiriert. Genauer: Von der Idee, in der besten aller möglichen Welten zu leben, da Gott sie geschaffen habe. Ebenso wie vor Klimaerwärmung warnte Scheuchzer daher vor einer Abkühlung, wie sie mit der «kleinen Eiszeit» vom 15. bis zum 19. Jahrhundert tatsächlich stattfand.

Was Scheuchzer als neuzeitlichen Wissenschafter auszeichnete: Er wollte es genau wissen. So zeichnete er als einer der ersten in der Schweiz jahrelang präzise Wetterdaten auf. Nebst Meldungen wie «Am 20. Juni gingen grosse Hagel nieder in Birmensdorf, Ringlikon, Albisrieden und Wipkingen» umfassten sie auch Messdaten von Luftdruck, Niederschlagsmenge und Pegelstand der Limmat.

Scheuchzer tauschte sich zudem mit Briefpartnern im In- und Ausland aus, die ähnliche Aufzeichnungen machten, um die Entstehung des Wetters besser zu verstehen.

Fossilien aus der Sintflut?

Sein drittes wissenschaftliches Standbein war das Studium der Fossilien. Auch dabei verband er religiöse Vorstellungen mit wissenschaftlichen Beobachtungen: Er hing der Theorie an, dass die von ihm gesammelten versteinerten Tiere und Pflanzen auf die in der Bibel geschilderte Sintflut zurückzuführen seien. Diese habe gut 4000 Jahre vor seiner Zeit stattgefunden.

Handschriftliche Aufzeichnungen von Johann Jakob Scheuchzer für sein «Lexicon animalium», an dem er zwischen 1726 und 1729 arbeitete. Matthias Scharrer

Verwunderlich war für den biblisch geprägten Forscher nur, dass er kaum versteinerte Menschen fand. Fälschlicherweise interpretierte er daher manche versteinerte Fischwirbel und Salamander als menschliche Überreste – ein Irrtum, den Paläontologen erst im frühen 19. Jahrhundert korrigierten.

Die Erkenntnis, dass es ausgestorbene Tiere wie Mammuts oder Dinosaurier gegeben hatte und dass Lebewesen überhaupt aussterben könnten, setzte sich erst ein knappes Jahrhundert nach Scheuchzer durch. Er selbst starb am 23. Juni 1733 nach zweiwöchigem Fieber.

Neues Buch: «Johann Jakob Scheuchzer (1672–1733) – Pionier der Alpen- und Klimaforschung», von Urs B. Leu. Zürich 2022.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen