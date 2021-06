Nicht nur in der Debatte zur Wahl eines Männertrios in den Unispitalrat (siehe oben) spiegelten sich am Montag Anliegen der Frauenbewegung wieder. Anne-Claude Hensch (AL, Zürich) verlas eine gemeinsame Fraktionserklärung von AL, SP und Grünen unter dem Titel «Gleichstellung jetzt». Sie wies darauf hin, dass Frauen gerade in der Coronakrise viel unbezahlte Mehrarbeit übernommen hätten, etwa in der Kinderbetreuung, beim Homeschooling oder bei der Sorge für alte Eltern. Zudem gebe es immer noch eine diskriminierende Lohnlücke von 8,6 Prozent zwischen Mann und Frau. Und: «Die Pensionskassen-Renten der Frauen sind durchschnittlich nur halb so hoch wie diejenigen der Männer», sagte Hensch. «Elf Prozent der Schweizer Frauen müssen beim Rentenantritt umgehend Ergänzungsleistungen beziehen.» Als Zeichen des Protests forderte sie alle Frauen des Kantonsrats auf, um 11 Uhr im Ratsfoyer zu streiken. Der Aufruf stiess nicht nur links der Mitte auf Anklang.