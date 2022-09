Unihockey Trotz starker Leistung: Limmattaler verlieren gegen den Topfavoriten Unihockey Limmattal ist Rychenberg Winterthur im Cup mit 2:5 unterlegen. Die Lokalmadatoren setzten den Nationalliga-A-Cracks in Urdorf Kampf und Einsatz entgegen. Michel Sutter Jetzt kommentieren 11.09.2022, 19.58 Uhr

Der Kampfgeist war da: Der Limmattaler Unihockeyaner Louis Pfau (links) im Ballbesitz. Alexander Wagner

Einen Moment nur passte der Limmattaler Leandro Peraro nicht auf. Doch das reichte schon, um den Ball an seinen Gegenspieler Claudio Mutter zu verlieren. Peraro aber liess sich von dem Malheur nicht beirren: Er verfolgte Mutter und luchste ihm den Ball wieder ab.

Eine Szene, wie sie symptomatisch war an diesem Samstagabend in der Urdorfer Zentrumshalle. Die Limmattaler waren im Cupsechzehntelfinal den Nationalliga-A-Cracks von Rychenberg Winterthur, die vergangene Saison im Cupfinal gestanden hatten, spielerisch und läuferisch zwar unterlegen. Doch der Erstligist setzte den Gästen Kampf und Einsatz entgegen. Dieses Konzept funktionierte bis kurz nach Spielhälfte und Peraros Ballrückeroberung erstaunlich gut

Limmattaler kamen zu hochkarätigen Chancen

Bis dahin lagen die Limmattaler gegen den haushohen Favoriten nur mit 1:2 zurück. Dieser war erst durch einen Treffer von Tobias Studer in Führung gegangen, Dominik Galsterer glich für die Hausherren aus, ehe Mutter die Gäste wieder in Führung geschossen hatte.

Doch in der 34. Minute setzte Levin Conrad für Rychenberg Winterthur zu einem sehenswerten Solo an, indem er quer übers Feld rannte und dann mit einem herrlichen Schuss zum 3:1 traf. Nur drei Minuten später erhöhte Noah Püntener auf 4:1. Und als 20 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels auch noch das 5:1 fiel, war die Vorentscheidung in dieser Partie gefallen.

Die Zentrumshalle in Urdorf war gut besucht. Alexander Wagner

Wer nun dachte, die Limmattaler hätten das Spiel abgehakt im Hinblick darauf, dass sie nicht mal 24 Stunden später zum Meisterschaftsstart gegen Black Creek Schwarzenburg antreten mussten, sah sich getäuscht.

In der ersten Hälfte des Schlussdrittels kamen sie gleich zu drei hochkarätigen Chancen: Erst schoss Alexander Hess am Tor vorbei, dann tauchte Peraro alleine vor dem Tor auf, konnte den Ball aber nicht im Gehäuse unterbringen, und schliesslich kam Dario Küng gleich zweimal zum Abschluss, scheiterte aber an Goalie Luca Locher.

Trainer: «Sind mit dem Resultat zufrieden»

Dann wurde Moritz Wenk beim Abschluss behindert, es gab Penalty für die Limmattaler. Marco Ramseyer trat an und verlud Locher mit einem schönen Backhandschuss. 2:5. Eine Minute vor dem Ende der Partie lenkte Fabian Massaro den Ball vor dem Tor ab – Pfosten.

Zeigte eine starke Partie: Dominic Gabriel, Goalie Unihockey Limmattal. Alexander Wagner

Am Ende war das Resultat wohl leistungsgerecht, wobei sich die Limmattaler auch bei ihrem Goalie Dominic Gabriel bedanken konnten, dass sie nicht mehr Gegentore kassierten. «Dominic hat ein Superspiel gemacht», sagte Limmattals Trainer Behar Spahija und lobte seine Mannschaft:

«Es war wichtig, dass wir unser Gesicht gewahrt haben.»

Er lobte aber auch den Gegner. «Rychenberg Winterthur ist ein Topteam, das sich athletisch auf einem ganz anderen Niveau bewegt. Deshalb sind wir mit dem Resultat sehr zufrieden.»

Trainer Behar Spahija (rechts) und Spieler auf der Ersatzbank. Alexander Wagner

