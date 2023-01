Unfall Europabrücke 19-Jähriger kracht mit Maserati in Strassenlaterne Am Donnerstagmorgen ist ein Autolenker aus unbekannten Gründen in eine Strassenbeleuchtung geprallt. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. ZüriToday 12.01.2023, 15.34 Uhr

Das Auto knallte aus noch unbekannten Gründen in einen Kandelaber. Züri-Reporter

Ein Maserati-Fahrer ist am Donnerstagvormittag auf der Europabrücke in Zürich in eine Strassenbeleuchtung gekracht. Dabei hat sich der 19-Jährige leicht verletzt, wie die Stadtpolizei auf Anfrage von CH Media sagt. Er wurde zur Abklärung in ein Spital gebracht.