Unfall 71-Jähriger stirbt nach Selbstunfall in Rikon In Rikon verstirbt am Freitagmorgen ein Mann. Grund dafür ist ein selbst verursachter Autounfall. 27.01.2023, 15.44 Uhr

Da er mit dem Hydranten und der Strassenlaterne kollidierte, verunfallte der 71-Jährige. Kapo Zürich

Der Autolenker ist aus unbekannten Gründen in Rikon von der Strasse abgekommen. Sein Wagen prallte am Freitagmorgen in einen Hydranten und einen Kandelaber. Die Kantonspolizei Zürich geht von einem medizinischen Problem aus.