Neue Häuser im Kanton Zürich müssen ab Herbst Solarpanels haben

Im September tritt das neue Energiegesetz des Kantons Zürich in Kraft: Häuser, die ab dann neu gebaut werden, müssen einen Teil ihres Strombedarfs selbst erzeugen. Zudem dürfen alte Öl- und Gasheizungen am Ende ihrer Lebensdauer in der Regel nur noch durch klimafreundliche Heizungen ersetzt werden.

09.06.2022, 10.27 Uhr