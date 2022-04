Klimastreik und weitere Organisationen wollen weniger arbeiten

Umweltpolitik Klimastreik ­fordert reduzierte Arbeitszeiten Tausende demonstrierten am Samstag in Zürich für eine grünere Zukunft. Das Ziel ist eine Verkürzung der Arbeitszeiten, um so den Planeten zu schonen. 10.04.2022, 23.07 Uhr

Tausende nahmen am Samstag am Klimastreik teil. Links oben weht die Fahne der Revolutionären Jugend Zürich. Michael Buholzer / Keystone (Zürich, 9. April 2022)

Weniger arbeiten, weniger konsumieren und so den Planeten retten: Dies haben am Samstag in der Zürcher Innenstadt rund Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer des nationalen Aktionstages von «Strike for Future» propagiert. Der Anlass blieb friedlich.