Der Zürcher Kantonsrat will Bäume schützen

Umwelt Kantonsrat will Bäume schützen – zum Schutz vor zu viel Hitze Mit knapper Mehrheit hat der Zürcher Kantonsrat eine Motion zum Schutz von Bäumen im Siedlungsraum unterstützt. Dies sei wegen des Klimawandels wichtig. Matthias Scharrer 27.02.2023, 16.08 Uhr

Bäume sind als Schattenspender und Wasserverdunster hilfreich gegen Hitze. Matthias Scharrer

Die Klima-Allianz konnte sich noch knapp durchsetzen: Mit 85 gegen 82 Stimmen hiessen SP, GLP, Grüne, EVP und AL am Montag im Zürcher Kantonsrat eine Motion zum Schutz von Bäumen im Siedlungsgebiet gut. Sie verlangt vom Regierungsrat, eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, um wertvolle Bäume zu schützen und den Baumbestand im Siedlungsraum zu erhöhen.

Konkret sollen Gemeinden verpflichtet werden, ihre Baumbestände in einem regelmässig aktualisierten Baumkataster zu erfassen. Weiter sind gemäss der Motion in den Bau- und Zonenordnungen der Gemeinden Minimalziele punkto Baumbestände festzulegen – und für deren zeitnahe Umsetzung entsprechende Instrumente zu schaffen.

«Die Hitzebelastung nimmt zu», sagte Andrew Katumba (SP, Zürich) als Erstunterzeichner der Motion. So sei der Sommer 2022 der zweitheisseste seit Messbeginn gewesen, mit tödlichen Folgen für viele Menschen. Gleichzeitig nähmen die Baumbestände im urbanen Siedlungsgebiet aufgrund der baulichen Verdichtung ab. Deshalb wäre es gemäss Katumba angesichts des Klimawandels wichtig, dass die Gemeinden Mindestziele für den Baumbestand festlegen und Baumkataster erstellen.

Regierung räumt Defizite ein

Der Regierungsrat hatte in seiner schriftlichen Stellungnahme eingeräumt, dass die Anpassung an den Klimawandel bisher im geltenden Recht zu wenig berücksichtigt sei. Das Planungs- und Baugesetz (PBG) weise diesbezüglich «offensichtliche Defizite» auf, so der Regierungsrat.

Diese Defizite wolle er in der angelaufenen PBG-Revision angehen. Somit würden wesentliche Forderungen von Katumbas Motion bereits erfüllt.

Allerdings betonte der Regierungsrat auch: «Die Gemeinden und ihre Siedlungsstrukturen sind unterschiedlich stark betroffen. Starre, verpflichtende Vorgaben des Kantons sind deshalb nicht zielführend.» Es genüge, wenn einige wenige qualitative und prozessuale Vorgaben Mindestanforderungen sichern würden.

«Zeigen, wo es langgehen soll»

Unterstützung erhielt Katumba von der links-grünen Ratsseite. «Leider lassen wir Bäume zu oft aus dem öffentlichen Raum verschwinden», sagte Andreas Hasler (GLP, Illnau-Effretikon). Zudem sei noch unsicher, wie die PBG-Revision am Ende herauskommen werde.

«Wir wollen die Gemeinden verpflichten, sich aktiv um den Baumschutz zu kümmern», doppelte Thomas Schweizer (Grüne, Hedingen) nach. Das geltende Recht habe dazu beigetragen, dass die Stadt Zürich mit dem Baumschutz nicht vorwärtsmachen könne, sagte Judith Stofer (AL, Zürich). «Unsere Motion soll zeigen, wo es bei der PBG-Revision langgehen soll», fasste Katumba zusammen.

«Gemeinden sollen selbst entscheiden können»

Die Ratsrechte hielt dagegen: Baudirektor Neukom (Grüne) habe bei der noch hängigen PBG-Revision bereits eingebracht, was punkto Baumschutz vermutlich möglich sei, sagte Peter Schick (SVP, Zürich). Katumba könne ja bei der Gesetzesrevision in der zuständigen Kantonsratskommission weiterreichende Anträge einbringen, wenn er es nötig finde.

«Die Gemeinden sollen selbst entscheiden können, ob sie ein Baumkataster erstellen», fügte Marzena Kopp (Mitte, Meilen) an. Im Übrigen könnten sie bereits heute Vorgaben in ihren Bau- und Zonenordnungen machen.

Ein weiteres Argument gegen Katumbas Vorstoss brachte Ann Barbara Franzen (FDP, Niederweningen) zur Sprache: «Die Forderung nach einer Baumpflanzpflicht greift in die Eigentumsgarantie ein», sagte sie. Und fügte an: «Auch wir von der FDP lieben die Bäume. Aber es braucht diese Motion nicht.»

EVP setzt auf «praxisnahe Umsetzung»

Den Ausschlag gaben die Stimmen der EVP. Weil eine «praxisnahe Umsetzung mit genügend Freiräumen für die Gemeinden vorgesehen sei», stimme sie der Motion zu, sagte Daniel Sommer (EVP, Affoltern am Albis).

Der Regierungsrat hat nun zwei Jahre Zeit, eine Umsetzungsvorlage zu erarbeiten. Über die Umsetzung wird der ab Mai neu konstituierte Kantonsrat dann in anderer Zusammensetzung als jetzt befinden: Aufgrund der Wahlen vom 12. Februar und des Wechsels von Isabel Garcia von der GLP zur FDP verliert die Klima-Allianz ihre knappe Mehrheit. Garcia stimmte mit der FDP gegen die Motion.

Isabel Garcia erlebte am Montag ihre erste Kantonsratssitzung nach ihrem Wechsel von der GLP zur FDP. Sie sitzt neben Alexander Jäger (FDP). Matthias Scharrer